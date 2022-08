Napoli-Monza: dove puoi vederla in streaming

Loading...

Napoli–Monza è una gara valida per la 2a giornata di Serie A. che si gioca oggi domenica 21 agosto 2022 alle ore 18:30 allo stadio Diego Armando Maradona, ex San Paolo è sempre bene ricordarlo. Buona la partenza degli azzurri di Luciano Spalletti che hanno battuto per 5 a 2 il Verona. I brianzoli di Giovanni Stroppa, all’esordio in Serie A, hanno perso per 2 a 1 col Torino. Non esistono precedenti in Serie A tra Napoli e Monza. Negli ospiti gioca l’ex Andrea Petagna che cercherà in tutti i modi di farsi rimpiangere dai partenopei.

Napoli-Monza: dove vederla

Napoli-Monza è trasmessa in esclusiva per Dazn sia in diretta televisiva che in streaming. Per poterla guardare in diretta tv non vi è altro da fare che scaricare l’app di Dazn sulle tv compatibili. In streaming la si può guardare collegandosi al sito di DAZN tramite PC o notebook, oppure scaricando l’app di DAZN su smartphone o tablet. In alternativa è possibile accedere a Dazn anche tramite console Playstation 4, Playstation 5 e Xbox o col TIMVISION Box.

