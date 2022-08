Loading...

Si tuffa in piscina ma va a fondo. Immagini raccapriccianti mostrano il ragazzo pochi istanti prima che affoghi in una piscina in Cina senza che nessuno se ne accorga.

Unda cui non è più riemerso. Lo hanno notato sul fondo della vasca, immobile, e da lì sono scattati i soccorsi. Immagini orribili mostrano il momento in cui un, senza che nessuno se ne accorga. Il ragazzo è stato immerso sott’acqua per oltre un minuto presso la struttura nella città di Lianyuan, in Cina, il 14 agosto, secondo quanto riportato dai media locali.

Nonostante si sia tuffato nell’acqua che era già piena di numerosi adulti e altri bambini, il calvario del ragazzo è passato inosservato agli altri bagnanti. Il filmato agghiacciante delle telecamere a circuito chiuso mostra il ragazzo eccitato che si tuffa in piscina vicino ad alcuni gradini, a poca distanza dagli altri bagnanti.

Ma il suo tuffo innocente divenne presto mortale, poiché il ragazzo può essere visto visibilmente disperato mentre lottava per mantenere la testa fuori dall’acqua. Agita freneticamente le braccia nel tentativo di raggiungere la superficie, mentre un uomo con una maglietta bianca controlla la piscina da bordo campo. Al momento non è chiaro se fosse un bagnino presso la struttura. Altri nuotatori possono essere visti aggirarsi intorno alla piscina per oltre un minuto, mentre il ragazzo lotta per rimanere a galla. È orribilmente accasciato sott’acqua quando l’uomo con la maglietta bianca nota finalmente il suo corpo senza vita dopo aver cambiato posizione. Tuttavia, invece di saltare eroicamente per salvare il bambino, indica stranamente il ragazzo e grida a qualcuno dall’altra parte della piscina.

Il filmato inquietante cattura quindi un altro uomo che corre verso il giovane ragazzo e si tuffa per recuperarlo. Anche un altro uomo interviene per aiutare a salvare il giovane prima che la coppia porti il ​​suo ragazzo fuori dall’acqua al termine del video. Sono seguite altre scene traumatiche, quando i bagnini hanno cercato disperatamente di rianimare il ragazzo mentre una donna singhiozza sul pavimento accanto a lui. Non è chiaro se la donna fosse sua madre.

Nonostante gli sforzi dei soccorritori, il ragazzo sarebbe morto dopo essere annegato nella piscina gremita. Funzionari locali citati dai media cinesi, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, hanno affermato che la piscina è stata chiusa. Resta inteso che è stata avviata un’indagine sull’incidente. Non è chiaro se siano stati effettuati arresti. In appendice all’articolo il link dell’angosciante video in piscina che doveva essere una giornata dedicata allo svago, in un clima ormai estivo che si è trasformata in dramma.

