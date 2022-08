Casino AAMS: la sicurezza per i giocatori italiani

Loading...

Com’è possibile giocare sempre in sicurezza su un sito con le slot machine, la roulette, il monopoli o altri software in Italia? La scelta del casino online giusto su cui aprire il proprio conto, con relativo pagamento del deposito che farà da base al gioco è una questione spesso sottovalutata dai giocatori italiani. Si tratta invece di un pre-requisito che andrebbe esaminato con attenzione in sede di recensione, ancor più dei bonus gratis sui giochi, partendo da un punto ben preciso: solo un casino AAMS (ora ADM, Agenzia Dogane e Monopoli) può regalare sicurezza, grazie alla presenza di una licenza con relativi obblighi.

La sicurezza è indispensabile per chi ama giocare online

Giocare online, mobile o live, alle slot machine alla roulette o al monopoli è sempre un’attività rischiosa, per tutti. Il casino, ovvero il banco, vanta una rendita di posizione ben precisa, che è difficile scalfire, come dimostrano le statistiche. In molti casi, però, il rischio più grande per i giocatori italiani è di non arrivare proprio a giocare live o su mobile, in quanto i soldi affidati al sito di gaming vengono sottratti subito dopo il pagamento del deposito.

In fase di scelta del casino sul web, la sicurezza dovrebbe essere il primo fattore da perseguire prima del deposito. Anche in Italia, invece, i giocatori privilegiano in fase di offerta fattori come i bonus di benvenuto, i free spin (giri gratis) sulle slot machine, la qualità dei software di gioco (roulette, monopoli o altro), il numero dei metodi di pagamento o la presenza di PayPal. Si tratta di un errore grave. Il primo fattore da perseguire è il reperimento di un casino AAMS ora ADM, ovvero dotato di licenza di una agenzia governativa. Tutte le altre cose vengono dopo, in sede di recensione.

Perché scegliere un casino AAMS / ADM

Una recensione in tema di gioco online deve partire da un punto: la licenza rilasciata da AAMS o ADM ad un sito è una garanzia assoluta.

Il casino AAMS (o ADM) deve infatti rispettare:

I termini legali indicati dallo Stato, tesi a garantire i giocatori italiani.

I principi del Gioco Responsabile, ovvero le norme che impongono di fornire agli stessi strumenti per evitare il gioco compulsivo.

Per quanto riguarda i termini legali, stiamo in pratica parlando di tutte quelle norme varate a livello di Unione Europea per fornire un quadro di sicurezza a tutti i giocatori di ogni Paese che ne fa parte, compresa l’Italia.

Il Gioco Responsabile è invece il modo individuato per impedire che chi ama giocare possa trascendere durante l’attività sul web. I casino AAMS/ADM devono cioè fare sempre in modo che il gaming non si trasformi in ludopatia, i cui pericoli possono essere desunti da questo articolo sul famoso quotidiano online La Stampa.

Per quanto concerne i profili legali collegati al gioco d’azzardo online, i casino AAMS, o di agenzia analoga, propongono queste garanzie:

La separazione del conto su cui viene effettuato il deposito da quello del sito scelto.

su cui viene effettuato il deposito da quello del sito scelto. La responsabilità dei siti dotati di licenza non solo verso i soldi del deposito, ma anche dei dati sensibili, che devono essere assolutamente sicuri.

In sede di offerta, quindi, tutti i migliori casino AAMS (e naturalmente ADM) sul web propongono garanzie molto più elevate di quelle proposte sui siti sprovvisti di licenza. Bisogna guardare sempre questo dato prima di aprire un conto e versare il deposito, più che i bonus di benvenuto gratis, i free spin, la possibilità di giri gratis su roulette, slot machine, monopoli o altro gaming software. La nostra recensione non può che ribadirlo. Ogni deviazione da questa linea costituisce un rischio.

Pro e contro di un casino AAMS

Scegliere di aprire un conto con deposito su una piattaforma dotata di licenza ADM, quindi, è il modo per assicurarsi il massimo di sicurezza quando si vogliono puntare soldi sui giochi online, si tratti di spin sulle slot machine, roulette, blackjack o monopoli. Ragionando in termini legali, i vantaggi di una scelta simile sono del tutto evidenti, come abbiamo ricordato. Alla possibilità di essere sicuri che abbiamo già messo in evidenza in questa recensione, occorre poi aggiungere:

Bonus di benvenuto , con o senza deposito, che tutti i migliori casino AAMS in Italia rilasciano ai giocatori che si iscrivono per giocare, ad esempio sotto forma di giri gratis (free spin) sulle slot machine. I bonus gratis devono essere fruiti facilmente.

, con o senza deposito, che tutti i migliori casino AAMS in Italia rilasciano ai giocatori che si iscrivono per giocare, ad esempio sotto forma di giri gratis (free spin) sulle slot machine. I bonus gratis devono essere fruiti facilmente. I metodi di pagamento di cui i giocatori italiani possono usufruire su tali siti, tra cui PayPal, il bonifico bancario e le carte di credito.

di cui i giocatori italiani possono usufruire su tali siti, tra cui PayPal, il bonifico bancario e le carte di credito. Il numero e la varietà dei software in offerta . Ogni casino AAMS o ADM propone i migliori giochi di software come NetEnt o Playtech, sia in mobile che live, anche nella versione con giri free (gratis).

. Ogni casino AAMS o ADM propone i migliori giochi di software come NetEnt o Playtech, sia in mobile che live, anche nella versione con giri free (gratis). La possibilità di avere un servizio di assistenza tale da risolvere eventuali problemi relativi ai free spin, ai metodi di pagamento, al gioco mobile o live o di ogni altro genere nel corso della visita di gioco.

A fronte di questi pro, i migliori casino dotati di licenza in Italia non mettono in evidenza alcun difetto collegato con questa prerogativa. Gli unici riscontrabili sono quelli relativi alle politiche commerciali adottate, ad esempio un’insufficiente offerta di giochi, bonus gratis o slot machine, oppure la mancanza di metodi di pagamento (ad esempio PayPal) molto considerati da tutti i clienti.

Casino AAMS contro siti non dotati di licenza: il confronto è impietoso

Come abbiamo visto in questa recensione, quindi, un casino AAMS o comunque dotato di licenza rilasciata da una agenzia statale in Italia può essere considerato un modo per accedere sempre ai giochi online senza correre rischi durante la visita live. Troppo spesso gli appassionati di gaming privilegiano fattori come i bonus gratis di benvenuto, i free spin, il numero dei software disponibili, ad esempio per la roulette o le slot machine, o dei metodi di pagamento su un sito.

Avere PayPal o giochi dei migliori provider può essere sicuramente una caratteristica distintiva per tutti i siti in questione. Mai, però, quanto rendere sicuri i soldi e i dati degli utenti. Nella valutazione di qualsiasi offerta sul mercato questa caratteristica deve far premio su tutte le altre. Nel caso delle piattaforme sono molto frequenti i casi di vere e proprie truffe, in quanto spesso si tratta di esche per gli utenti più ingenui. Basta leggere i dati sui siti non licenziati dallo Stato per rendersene conto.

Conclusioni

La nostra recensione volge quindi al termine. Nel corso della stessa abbiamo cercato di far capire come un casino AAMS (o dotato di licenza ADM) rappresenti un modo di essere sempre sicuri durante il web gaming, per tutti, dopo il deposito. La visita ad un sito per puntare sulle slot machine o altri giochi può essere già rischiosa di suo. Può però diventarlo ancora di più ove si scelga una piattaforma online che non risponde alle leggi presenti in Italia.

Guardare i bonus di benvenuto, i giri gratis offerti, la presenza di una app mobile e di una sezione live o i metodi di pagamento in offerta (a partire da PayPal), può essere un buon modo di reperire un sito di gaming tra i migliori. Per essere sicuri che lo sia anche in termini legali occorre che questa sia dotata di una licenza. Un casino AAMS, infatti, presenta tutte le garanzie necessarie per mixare sicurezza e servizi di qualità. Scegliere un operatore sguarnito da questo punto di vista non è la maniera migliore per iniziare a fare scommesse, anche free, sul web.

In definitiva in Italia è d’obbligo giocare nei migliori casino sul web con licenza aams/adm, che permettano un gioco online sicuro, per giochi come le slot machine, e altri anche in versione Live, e demo gratis.

