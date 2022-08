Fiorentina-Napoli: dove puoi vederla in diretta streaming

Loading...

Fiorentina Napoli si gioca oggi domenica 28 agosto 2022 alle ore 20:45 allo stadio Artemio Franchi. Il Napoli ha avuto un’ottima partenza in questa stagione, dopo le prime due giornate di campionato la squadra di Spalletti è a punteggio pieno avendo vinto contro Verona e Monza. Naturalmente si tratta di test poco probanti con squadre di modesta caratura, ma al solito basta davvero poco alla tifoseria napoletana per entusiasmarsi. Allo stesso modo basterà il primo risultato negativo per deprimere i tifosi. E’ questa l’antropologia in sintesi del tifoso partenopeo. In queste prime due giornate si è messo in grande spolvero Khvicha Kvaratskhelia già autore di 3 gol.

La Fiorentina in campionato ha ottenuto un pareggio contro l’Empoli e una vittoria contro la Cremonese.

Fiorentina-Napoli: dove vederla

Fiorentina-Napoli è trasmessa in esclusiva per Dazn sia in diretta televisiva che in streaming. Per poterla guardare in diretta tv non vi è altro da fare che scaricare l’app di Dazn sulle tv compatibili. In streaming la si può guardare collegandosi al sito di DAZN tramite PC o notebook, oppure scaricando l’app di DAZN su smartphone o tablet. In alternativa è possibile accedere a Dazn anche tramite console Playstation 4, Playstation 5 e Xbox o col TIMVISION Box.

Fiorentina-Napoli: probabili formazioni

Fiorentina (4-3-3) – Gollini; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Duncan; Gonzalez, Jovic, Sottil.

Napoli (4-3-3) – Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

