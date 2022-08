Casinò online sicuri, come fare per individuarli

Loading...

Casinò online sicuri: la licenza ADM o AAMS prima di tutto

Quali sono i metodi per individuare casino online sicuri in Italia ? La domanda è al minimo d’obbligo per tutti i giocatori che intendono essere sicuri nel corso delle ore e dei giorni trascorsi su un sito di gaming e nei giri effettuati sulle slot machine. Occorre sottolineare che reperire un sito in grado di garantire sicurezza non è complicato, a patto di cercare informazioni a supporto e dedicare un minimo di attenzione alla scelta. Molti, però, non affrontano con la dovuta attenzione tale questione preliminare, sbagliando. Proviamo quindi a vedere in questa recensione come fare e, soprattutto i termini e le condizioni da rispettare per riuscirci e concludere una registrazione priva di rischi.

Chi intende aprire un conto e giocare su un sito di gaming sul web, in Italia, molto spesso parte col piede sbagliato. Si occupa infatti di informazioni sui bonus di benvenuto gratis senza deposito, free spin (giri senza pagamento), metodi di deposito e pagamenti, minimo da versare, numero dei software, payout dei giochi, in particolare delle slot machine e del codice promozionale. Dettagli sicuramente importanti, mai però quanto la sicurezza. Il primo aspetto da curare, infatti, è proprio l’accertamento di quanto un sito sia sicuro.

Il modo migliore per farlo consiste sempre nel controllare il possesso di una licenza ADM o AAMS. Solo i siti italiani che ne posseggono una sono in grado mettere al sicuro i soldi del conto e i dati della registrazione. Tutti i migliori casino online sicuri sono tali perché:

Devono rispondere per filo e per segno ad una autorità di controllo, l’ADM (ex AAMS) appunto, quindi alle leggi vigenti in Italia sul gaming. Sono obbligati a offrire strumenti e metodi per il Gioco Responsabile. Per tale si intende un modo di giocare con slot machine o altro che non scade nella ludopatia. Per avere informazioni su cosa sia realmente questa patologia e cosa comporti, si consiglia di leggere questo articolo.

Soltanto una volta appurata questa precondizione, può essere effettuato senza indugio il passaggio successivo, ovvero la verifica degli altri termini e dettagli che fanno la differenza tra un sito e l’altro.

Il gioco deve essere responsabile

Guardare a fattori come i bonus di benvenuto, ad esempio giri gratis (free spin) sulle slot machine o altri giochi, ai metodi di pagamento del deposito sul conto, al codice promozionale, alla presenza di un’app mobile o una sezione live, è giusto. Prima ancora, però, occorre che i giocatori si assicurino di giocare in un ambiente sicuro. Solo i siti web dotati di licenza ADM o AAMS possono essere considerati in tal modo. La spiegazione è da ricercare nel fatto che tutti i migliori casino online sicuri devono:

Assicurare il massimo rispetto delle leggi che sono in vigore in Italia;

che sono in vigore in Italia; Garantire rimbors i nel caso di danni apportati ai giocatori nella visita al sito;

i nel caso di danni apportati ai giocatori nella visita al sito; Tenere sempre al sicuro i dati rilasciati in sede di registrazione e il denaro dei pagamenti;

Permettere ai giocatori di autoescludersi per evitare eccessi nel giocare.

I siti italiani non caratterizzati da licenza ADM o AAMS non sono obbligati a rispettare queste condizioni per un gioco responsabile. Ecco perché è meglio evitarli: sono i dettagli a fare la differenza.

L’importanza di tenere i dati sicuri

Oltre ai soldi lasciati in deposito sul conto per la registrazione, anche i dati che i giocatori affidano al sito web devono essere al sicuro sempre, tutti i giorni. Per chi passa ore a fare giri e giocare con le slot machine o giochi da tavolo su una piattaforma di gaming si tratta di una questione fondamentale. I dati sottratti, infatti possono essere rivenduti ad estranei e fare da base per attività criminali. In un caso di questo genere i danni per gli interessati possono rivelarsi devastanti.

I migliori casino online sicuri in Italia, per cercare di evitare problemi, utilizzano la crittografia, ad esempio l’autenticazione con doppia firma. In tal modo i giocatori possono dedicarsi ai bonus gratis di benvenuto, ai software di gioco nel corso delle ore o ai payout senza doversi preoccupare di poter essere danneggiati in qualche modo. Mobile o live, il gaming sui siti italiani forniti di licenza ADM, ex AAMS, è sempre in sicurezza, diversamente da quanto accade su tutti quelli non provvisti di licenza. Quando si analizzano i dettagli decisivi per la scelta finale, questo dato non può assolutamente essere ignorato.

Gli altri termini da curare prima della registrazione al sito

La nostra recensione si è sin qui concentrata sull’importanza della licenza ADM o AAMS e sulla sicurezza che garantisce per intende giocare su un sito. Questo punto di partenza rappresenta in effetti il minimo da curare per individuare i migliori casino online sicuri in Italia. Ci sono però anche altri termini da considerare con molta attenzione, ovvero i seguenti:

Il numero dei bonus gratis di benvenuto, con o senza deposito. Possono essere giri gratis sui giochi da tavolo o free spin sulle slot machine, ma è importante visionare le condizioni per sbloccarli, che possono anche rivelarsi proibitive.

gratis di benvenuto, con o senza deposito. Possono essere giri gratis sui giochi da tavolo o free spin sulle slot machine, ma è importante visionare le condizioni per sbloccarli, che possono anche rivelarsi proibitive. La presenza di un servizio d’assistenza adeguato , in grado di offrire informazioni preziose e risolvere problemi sul pagamento del deposito e sui contrattempi nel corso della visita al sito web.

, in grado di offrire informazioni preziose e risolvere problemi sul pagamento del deposito e sui contrattempi nel corso della visita al sito web. Il numero dei software e la loro qualità. In particolare, è importante la presenza di giochi delle migliori software house, come Netent , Playtech o Novomatic .

, o . Il numero dei metodi di pagamento per deposito e prelievo a tutte le ore, sul conto di gioco. Devono essere assicurati come minimo bonifico bancario, carta di credito e portafogli elettronici, per pagamenti e prelievi.

per deposito e prelievo a tutte le ore, sul conto di gioco. Devono essere assicurati come minimo bonifico bancario, carta di credito e portafogli elettronici, per pagamenti e prelievi. La presenza di un’app mobile e di una sezione per giocare live. Dall’eventuale loro presenza può dipendere il piacere della visita al sito nel corso delle ore e dei giorni.

Le condizioni che abbiamo riepilogato possono garantire la qualità dei siti esaminati, rappresentando il classico minimo sindacale per la registrazione,e affinche venga annoverato fra i casino online sicuri. In sede di recensione è impossibile ignorare questo dato.

Conclusioni

I migliori casino online sicuri sono da considerare quelli dotati di licenza ADM, ex AAMS. Il motivo è molto semplice: oltre ai bonus gratis di benvenuto, al codice promozionale per la registrazione, ai free spin e al numero dei giochi, curano al meglio la sicurezza. Chi effettua la visita ai siti di gaming a tutte le ore, tutti i giorni, deve essere sempre al sicuro, in termini di soldi e dati personali, durante i giri effettuati sulla piattaforma.

I migliori casino online sicuri, ovviamente ADM, sono in grado di offrire il minimo di certezze sotto questo aspetto. Giocare sulle slot machine, free o a pagamento, o ai giochi da tavolo sui siti web provvisti di licenza, mobile o live, permette di ritagliarsi condizioni di tranquillità nel corso dei giorni che sono sconosciute su piattaforme che non ne hanno una. Dall’eventuale rispetto di tale condizione è impossibile prescindere per l’individuazione di casino online sicuri, come del resto spesso ricordato dagli esperti.

Proprio per questo motivo in sede di recensione il consiglio, per tutti, è sempre quello di scegliere un sito ADM o AAMS prima di operare un pagamento in denaro per la registrazione del proprio account. Soltanto una volta che sia stato compiuto compiuto questo passo preliminare può essere esaminato il resto delle condizioni necessarie, come i bonus di benvenuto, i free spin sulle slot machine, il livello dell’app mobile e della sezione live. Ovvero i termini e i dettagli da cui dipende, in ultima analisi, la qualità delle ore e dei giorni passati in visita sui siti di gaming presenti in Italia. Tenerli in conto è la strada più indicata per chi intende reperire casino online sicuri su cui divertirsi appena possibile.

