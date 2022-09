Lazio-Napoli: dove puoi vederla in diretta streaming gratis no

Loading...

Lazio-Napoli: tutte le info su dove seguirla in streaming e diretta tv

Oggi 3 settembre 2022 allo stadio “Olimpico” di Roma alle ore 20:45 si disputa Lazio-Napoli. L’incontro vale per la 5a giornata di Serie A. Proseguendo nella lettura dell’articolo vi informeremo su dove è possibile guardare Lazio-Napoli in streaming e diretta tv (no streaming gratis). Entrambe le squadre sono appaiate in classifica con 8 punti. Le compagini sono accomunate anche dall’aver ottenuto entrambe un pareggio nell’ultimo turno di campionato: i laziali allenati da Maurizio Sarri contro la Sampdoria per 1 a 1, i partenopei di Luciano Spalletti in casa contro il Lecce sempre per 1 a 1. La partita indubbiamente è carica di fascino, in panchina su sponda biancoceleste il Napoli ritroverà l’ex Sarri che dal 2015 al 2018 è stato l’allenatore dei partenopei facendosi interprete del bel gioco. Di seguito le informazioni su dove guardare in diretta streaming e diretta televisiva Lazio-Napoli.

Lazio-Napoli: dove vederla in streaming: Sky o Dazn? No streaming Gratis

Lazio-Napoli viene trasmessa in diretta tv esclusiva a beneficio degli abbonati Sky su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite), Sky Sport Calcio (canale 202 del satellite) e Sky Sport 251. Grazie al servizio Sky Go o a Now Tv, sempre gli abbonati possono guardare Lazio-Napoli anche in streaming. Lazio-Napoli su Rojadirecta diretta streaming invece è illegale, per cui ve lo sconsigliamo vivamente.

Lazio-Napoli: probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka; Lozano, Zielinski, Kvaratskhelia; Osimhen. All. Spalletti.

