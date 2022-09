Napoli-Liverpool: dove puoi vederla in streaming gratis no

Loading...

Napoli-Liverpool: le info su dove poterla seguire in streaming e in diretta tv

Napoli-Liverpool che vale per prima giornata del gruppo A di Champions, si disputa oggi mercoledì 7 settembre 2022 alle ore 21 allo stadio Diego Armando Maradona.

Si tratta indubbiamente di un appuntamento importante per la squadra di Spalletti che ritrova la massima competizione calcistica dopo due anni. I partenopei nell’ultimo turno di campionato hanno battuto la Lazio in rimonta per 2 a 1. I Reds hanno pareggiato a reti inviolate nell’ultimo turno contro l’Everton. Nelle gare precedenti hanno perso contro lo United, vinto per 9 a 0 contro il Bournemouth e contro il Newscastle.

Napoli-Liverpool: dove vederla in streaming (no gratis)

Napoli-Liverpool viene trasmessa in esclusiva da Amazon Prime Video. Per poterla seguire in diretta tv sulle Smart TV o sulle console di videogiochi bisogna scaricare l’app di Amazon Prime Video. E’ possibile vederla in diretta streaming su Amazon Prime Video o mediante l’app da scaricare sui dispositivi mobili oppure attivando l’abbonamento ad Amazon Prime per vederla sul sito della piattaforma. Vi sconsigliamo vivamente piattaforme quali Rojadirecta in quanto illegali.

Napoli-Liverpool: probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Elliott, Fabinho, Milner; Salah, Nunez, Luis Diaz.

