Napoli-Spezia: dove vederla in diretta streaming

NAPOLI SPEZIA DIRETTA STREAMING GRATIS LE INFO

Napoli–Spezia si gioca oggi 10 settembre 2022 alle ore 15 allo stadio Diego Armando Maradona ex San Paolo ricordiamolo sempre. E’ questo l’anticipo della 6a giornata di Serie A con diretta TV e streaming su DAZN. Nel corso del’articolo vi daremo tutte le informazioni su dove guardare in diretta tv e streaming Napoli-Spezia.

La squadra di Spalletti è chiamata a una prova di maturità. Dopo la strepitosa vittoria in Champions per 4 a 1contro il Liverpool, i partenopei, che vincendo si porterebbero momentaneamente in testa alla classifica, devono dimostrare di aver ripreso feeling col campionato dopo qualche pareggio di troppo, e soprattutto di essere una squadra matura per poter ambire a traguardi prestigiosi.

Spalletti dovrà fare a meno di Osimhen che si è infortunato nella gara col Liverpool. Ne avrà per almeno un mese. Simeone, quest’ultimo in gol contro il Liverpool e Raspadori, sono pronti a non farlo rimpiangere. Lo Spezia allenato da Luca Gotti non va sottovalutato: gli ospiti sono usciti vittoriosi nelle ultime due gare disputate all’ex San Paolo.

Napoli-Spezia dove vederla: streaming e diretta tv

La gara è trasmessa in eslusiva da Dazn. Per poterla guardare in diretta tv non vi è altro da fare che scaricare l’app di Dazn sulle tv compatibili. In streaming la si può guardare collegandosi al sito di DAZN tramite PC o notebook, oppure scaricando l’app di DAZN su smartphone o tablet. In alternativa è possibile accedere a Dazn anche tramite console Playstation 4, Playstation 5 e Xbox o col TIMVISION Box.

Napoli-Spezia: probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Lozano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Ampadu, Kiwior, Nikolaou; Holm, Kovalenko, Bourabia, Bastoni, Reca; Gyasi, Nzola. All. Gotti.

