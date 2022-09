Rangers-Napoli Champions: dove vederla in diretta streaming

Loading...

RANGERS NAPOLI INFO SU DOVE SEGUIRLA IN STREAMING GRATIS NO ROJADIRECTA

Rangers–Napoli si gioca oggi 14 settembre 2022 all’Ibrox Stadium di Glasgow. Il fischio d’inizio è previsto per le ore 21. I partenopei hanno iniziato nel migliore dei modi questa avventura in Europa infliggendo un sonoro 4 a 1 al Liverpool di Klopp. Anche in campionato gli azzurri stanno vivendo un buon momento: sono reduci dalle vittorie contro Lazio e Spezia. I Rangers invece hanno iniziato la Champions col piede sbagliato perdendo per 4 a 0 contro l’Ajax.

Rangers-Napoli: dove vederla in tv e streaming

Rangers-Napoli è visibile in chiaro in diretta tv su Mediaset su Canale 5. La si può seguire anche in streaming gratis su Sportmediaset. La si può vedere in diretta televisia anche su Sky ai canali Sky Sport Action (numero 206 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 253 del satellite). Sempre gli abbonati possono vederla in diretta streaming usufruendo delle applicazioni SkyGO e NOW disponibili su Smart TV, tv box, smartphone, console, notebook, computer e tablet. Soluzioni quali Rojadirecta streaming live streaming non sono opzionabili in quanto illegali.

Rangers-Napoli: probabili formazioni

Rangers (4-2-3-1): McLaughlin; Tavernier, Goldson, Sands, Barisic; Wright, Lundstram; Tillman, Kamara, Kent; Colak

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Simeone, Kvaratskhelia

