Milan-Napoli: dove puoi vederla in streaming

Info Milan-Napoli diretta streaming gratis – Milan–Napoli è la gara di cartello della 7a giornata di Serie A che si gioca domenica 18 settembre 2022 alle ore 20:45. Entrambe le squadre sono in testa alla classifica, per cui si tratta di uno scontro di vertice. La squadra di Spalletti in campionato è reduce dalla preziosa e sofferta vittoria contro lo Spezia, e dalla netta vittoria in Champions contro i Rangers. I rossoneri invece sono reduci dalla vittoria conro lo Samp. in campionato e dalla vittoria contro la Dinamo Zagabria in Champions. Il Napoli è chiamato alla prova di maturità: è chiaro che dal risultato di questa gara si capirà molto qual è la reale caratura dei partenopei. La gara non vedrà in campo due big: Leao per il Milan e Osimhen per il Napoli. Il primo per squalifica, il secondo per infortunio.

Milan-Napoli: dove vederla in streaming no Rojadirecta gratis

In rete vi sono link per guardare in streaming gratis su Rojadirecta Milan-Napoli, ma si tratta di streaming illegale, per cui vi consigliamo di abbonarvi a servizi legali per guardare Milan-Napoli in diretta tv o in streaming in modalità del tutto lecite. Per poterla guardare in diretta tv basta scaricare l’app di Dazn sulle tv compatibili. In streaming la si può guardare collegandosi al sito di DAZN tramite PC o notebook, oppure scaricando l’app di DAZN su smartphone o tablet. In alternativa è possibile accedere a Dazn anche tramite console Playstation 4, Playstation 5 e Xbox o col TIMVISION Box.

Milan-Napoli: probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, De Ketelaere, Saelemaekers; Giroud

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia

