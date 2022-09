Risultati elezioni poitiche 2022: vince il Centrodetsra

Loading...

Stando ai dati del Viminale, l’affluenza definitiva alle urne in queste elezioni politiche 2022 si è attestata al 63,91% mentre nelle precedenti elezioni del 2018 si era recato alle urne il 73% degli aventi diritto.

Elezioni politiche 2022: ecco come è andata

Per quanto riguarda i risultati, Fratelli d’Italia è il primo partito, il centrodestra in particolare ha raggiunto la maggioranza assoluta in entrambe le camere. La coalizione del centrodestra si attesta intorno al 44%, quella di centrosinistra non arriva al 27%, il Pd si attesta sotto il 20%, il Movimento 5 Stelle è al 14,8%, il Terzo Polo al 7,9%, Italexit all’1,9%.

Queste le prime dichiarazioni di Giorgia Meloni: “Dagli italiani arriva un’indicazione chiara per un governo di centrodestra a guida Fd”. Ed ancora: “Si deve capire la responsabilità che si ha nei confronti di milioni di persone. L’Italia ha scelto noi e non la tradiremo”.

