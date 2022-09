Enterovirus D68, cosa sappiamo?

Loading...

Il CDC americano ha emesso un avviso su un enterovirus, D68, perché il suo numero di casi è aumentato in modo significativo ed è correlato a una rara paralisi simile alla poliomielite.

I Centers for Disease Control and Prevention (CDC) hanno emesso un avviso per l’enterovirus D68, anch’esso collegato a una rara paralisi simile alla poliomielite. C’è il rischio che la poliomielite colpisca l’Italia, vista l’allerta di New York? I dati provenienti dall’Australia non sono buoni. Nel mese di agosto, gli ospedali di diversi stati nordamericani hanno segnalato un aumento dei ricoveri per gravi malattie respiratorie.

E nei test pertinenti hanno scoperto che alcuni campioni erano positivi all’enterovirus D68 (EV-D68). Per questo il Cdc ha appena emesso un avviso avvertendo medici, laboratori e specialisti degli incrementi che stanno riscontrando nelle gravi malattie respiratorie che richiedono il ricovero, soprattutto nei bambini. Nell’allerta chiedono agli operatori sanitari di considerare questo enterovirus come una possibile causa di queste gravi malattie respiratorie, e di effettuare i test necessari per confermare o escludere. Chiedono inoltre a tutte le istituzioni sanitarie di segnalare eventuali nuovi casi.

Al momento, il numero di contagi rilevati è già il più alto da quando nel 2018 si è verificata un’ondata significativa di contagi stagionali. Inoltre, va ricordato che gli enterovirus sono un gruppo di virus composto da più di cento specie diverse e che sono responsabili di milioni di malattie ogni anno. Colpiscono principalmente nei mesi estivi e all’inizio dell’autunno, e sono altamente contagiosi, raggiungendo talvolta dimensioni epidemiche. D68, come quasi tutti i virus della sua specie, provoca più comunemente lievi sintomi simili al raffreddore. Ma può anche causare malattie respiratorie più gravi.

In ogni caso, i sintomi più frequenti degli enterovirus sono: febbre, male alla testa, malattia respiratoria, mal di gola, piaghe alla bocca, a volte, e eruzione cutanea, a volte. E per questo motivo l’esame più comune del medico per rilevarli è l’esame della pelle e della bocca. Non c’è dubbio che il motivo più importante di questa allerta non ha tanto a che fare con i lievi sintomi di un raffreddore, ma con una conseguenza molto più preoccupante.

Perché gli esperti collegano EV-D68 alla mielite flaccida acuta (AFM). Una malattia che colpisce principalmente i bambini piccoli (rappresentano oltre il 90% dei casi) e provoca l’indebolimento dei muscoli e dei riflessi del corpo. Questa è una complicanza neurologica rara ma grave che può portare a una paralisi permanente o addirittura alla morte. E mentre è vero che il CDC finora non ha ricevuto segnalazioni di casi di AFM quest’anno, non è meno vero che gli esperti sanno già che i picchi nelle infezioni da EV-D68 tendono a precedere i casi di AFM.

Ecco perché è importante consultare un medico se si sviluppa uno di questi sintomi: debolezza al braccio o alla gamba, dolore al collo, alla schiena o alle estremità, difficoltà a deglutire, difficoltà a parlare, difficoltà a muovere gli occhi, palpebre cadenti debolezza facciale. EV-D68 è stato identificato per la prima volta nel 1962, anche se il CDC lo ha tenuto d’occhio da vicino solo dal 2014, quando ha causato un focolaio nazionale di malattie respiratorie. Quell’anno, l’agenzia ha confermato 1.395 casi in 49 stati, anche se probabilmente c’erano molte migliaia di altri casi lievi non confermati. Nella maggior parte delle persone, è una malattia virale acuta che va e viene senza complicazioni importanti. Ma sebbene raro, in alcuni pazienti può causare sintomi neurologici come la mielite flaccida acuta (AFM).

I dati suggerirebbero che circa il 10% dei casi di EV-D68 causa AFM, ma tutti gli indicatori indicano che la proporzione è notevolmente esagerata, poiché molte infezioni da “EV D68” sono lievi e sottostimate. In ogni caso, gli esperti continuano a indagare sui motivi per cui il virus colpisce il sistema nervoso e come alcuni pazienti finiscono per sviluppare AFM dopo un’infezione virale. Gli enterovirus non polio si diffondono per goccioline o per contatto, cioè quando una persona infetta tossisce, starnutisce o tocca una superficie che viene poi toccata da altri. Pertanto, le migliori misure preventive sono quelle a cui ci siamo già abituati da quando è iniziata la pandemia di coronavirus SARS-CoV-2. La cosa più importante è il lavaggio frequente delle mani, con acqua e sapone o gel idroalcolico. E nel caso in cui qualcuno venga contagiato, la mascherina riacquista importanza per prevenire la diffusione della malattia.

Gli esperti raccomandano anche particolare cautela nel caso di bambini con asma, perché sono maggiormente a rischio di sintomi gravi se vengono infettati. Non esiste un trattamento specifico per l’AFM, ma i medici possono raccomandare la terapia fisica o occupazionale. Ecco perché è così importante essere consapevoli e fare i test al minimo sospetto. Perché iniziare la terapia il prima possibile è fondamentale. Gli enterovirus non polio, come EV-D68, sono molto comuni e causano fino a 15 milioni di infezioni ogni anno negli Stati Uniti. Ci sono più di 100 tipi conosciuti e tendono a diffondersi tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno, anche se possono infettarci durante tutto l’anno.

La maggior parte delle persone infette è asintomatica o presenta lievi sintomi simili al raffreddore come febbre, naso che cola, tosse, starnuti o dolori muscolari. Due degli enterovirus più noti, l’enterovirus A71 e il Coxsackievirus A6, possono causare “malattia della mano, dell’afta epizootica”, una lieve infezione contagiosa molto comune nei bambini di età inferiore ai 5 anni. L’allerta CDC rileva inoltre che,, alcuni dei pazienti con malattie respiratorie recentemente ricoverati in ospedale erano risultati positivi al rinovirus, che molto spesso causa il comune raffreddore.

