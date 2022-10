Napoli-Torino: dove vederla in streaming e probabili formazioni

Loading...

Info su dove seguire in diretta streaming e tv Napoli-Torino – Il Napoli oggi 1 ottobre 2022 alle ore 15 affronta al Maradona ex San Paolo è sempre bene ricordarlo, il Torino. La gara è valida per l’8a giornata di Serie A.

I partenopei sono primi in classifica e vogliono continuare a guadagnare punti nella corsa scudetto. I granata cercano di fare lo sgambetto ad una big. D’altronde gli azzurri di Spalletti hanno palesato difficoltà notevoli nella scorsa stagione con le squadre cosiddette piccole.

Napoli-Torino: dove seguirla in streaming

In rete vi sono link per guardare in streaming gratis su Rojadirecta Napoli-Torino, ma parliamo di streaming illegale. Il nostro consiglio è sempre quello di abbonarvi a piattaforme legali per guardare Napoli-Torino in diretta tv o in streaming. Per poterla guardare in diretta tv Napoli-Torino basta scaricare l’app di Dazn sulle tv compatibili. In streaming la si può guardare collegandosi al sito di DAZN tramite PC o notebook, oppure scaricando l’app di DAZN su smartphone o tablet. In alternativa è possibile accedere a Dazn anche tramite console Playstation 4, Playstation 5 e Xbox o col TIMVISION Box

Napoli-Torino: probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Min-Jae, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Rodriguez, Buongiorno, Djidji; Lazaro, Linetty, Lukic, Singo; Vlasic, Miranchuk; Sanabria. All. Juric.

