Ajax-Napoli Champions: dove vederla in streaming

Il Napoli forte delle due vittorie contro Liverpool e Rangers cerca il tris in Champions. Una eventuale vittoria con l’Ajax potrebbe blindare in cassaforte o quasi la qualificazione. Ajax-Napoli si gioca oggi martedì 4 ottobre 2022 alle ore 21. I Lancieri non stanno attraversando un buon momento di forma: hanno tre punti e in Eredivisie sono a secco da tre turni.

Ajax-Napoli: dove guardarla in streaming

Ajax-Napoli è trasmessa in diretta tv da Sky canale 204 dell’emitene satellitare per chi ha l’abbonamento. Gli abbonati possono guardarla anche in streaming grazie al servizio SkyGo oppue con NowTv.

Ajax-Napoli: probabili formazioni

Ajax (4-3-3): Pasveer; Rensch, Timber, Bassey, Blind; Berghuis, Alvarez, Taylor; Tadic, Kudus, Bergwijn.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Simeone, Kvaratskhelia.

