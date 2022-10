Cremonese-Napoli: dove puoi vederla in streaming

Loading...

INFO SU CREMONESE-NAPOLI DIRETTA STREAMING TV E PROBABILI FORMAZIONI

Cremonese–Napoli si gioca oggi 9 ottobre 2022. La gara è valida per la 9a giornata di Serie A. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 18. La Cremonese neo-promossa che naviga nei bassifondi della classifica è chiamata all’impresa di fermare la prima della classe. I partenopei vanno forti come un treno in piena corsa non solo in campionato, ma anche in Europa, come dimostra la partita di Champions contro l’Ajax regolato col punteggio tennistico di 6 a 1.

Dove puoi vedere Cremonese-Napoli in diretta streaming

Cremonese-Napoli viene trasmessa in esclusiva da Dazn. Sul web circolano link per guardare in streaming gratis su Rojadirecta Cremonese-Napoli, ma parliamo di streaming illegale. Pertanto confidando sempre nella vostra correttezza, vi suggeriamo di abbonarvi a piattaforme legali per guardare Cremonese-Napoli in diretta tv o in streaming. Per poterla guardare in diretta tv Cremonese-Napoli basta scaricare l’app di Dazn sulle tv compatibili. In streaming la si può guardare collegandosi al sito di DAZN tramite PC o notebook, oppure scaricando l’app di DAZN su smartphone o tablet. In alternativa è possibile accedere a Dazn anche tramite console Playstation 4, Playstation 5 e Xbox o col TIMVISION Box.

Cremonese-Napoli: probabili formazioni

CREMONESE (4-2-3-1): Radu; Sernicola, Chiriches, Lochoshvili, Valeri; Ascacibar, Meité; Zanimacchia, Pickel, Okereke; Dessers.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Ndombele; Politano, Simeone, Elmas. All. Spalletti.

