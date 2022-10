Uova per dimagrire: quante mangiarne a settimana?

Loading...

Secondo quanto evidenziato da uno studio spagnolo, mangiare abbastanza uova può aiutare ad avere un corpo più snello e un BMI più basso. Questi i risultati.

A tutti piacciono le uova preparate in modo diverso. Alcuni mangiano uova strapazzate, altri preferiscono le uova in camicia e altri ancora mangiano uova sode. Ora, i ricercatori affermano che le preferenze di cucina non contano finché le mangi cinque giorni alla settimana. Il motivo: le persone che mangiano uova quasi ogni giorno sono più magre.

Sebbene questa ricerca non fornisca la prova definitiva che le uova siano l’ingrediente segreto per una dieta nutriente o per una corporatura più snella, gli scienziati sono convinti che i risultati dimostrano che mangiarne di più si tradurrà in un corpo sano. E questo è un bene per noi.

I ricercatori spagnoli hanno confrontato la composizione corporea di 355 studenti universitari per vedere se mangiare uova ha influito sulla dieta o sulla composizione corporea. Tutti gli adulti nello studio, pubblicato su Clinical Nutrition, avevano un’età compresa tra 18 e 30 anni. Le misurazioni dell’altezza e del peso insieme alla circonferenza della vita sono state registrate per produrre un punteggio BMI. I partecipanti sono stati divisi in gruppi in base alla frequenza con cui hanno mangiato le uova: meno di una volta alla settimana, da una a quattro volte e almeno cinque. Lo studio non ha rilevato come venivano cotte le uova, quindi non importa se mangiamo una frittata o un uovo sodo.

L’analisi dei dati ha mostrato che coloro che mangiavano uova almeno cinque volte al giorno avevano un BMI e percentuali di grasso significativamente inferiori rispetto agli altri due gruppi. Ad esempio, il loro BMI era di circa 22,5, rispetto a poco meno di 23,5 nel gruppo che mangiava fino a quattro uova a settimana e 23,5 nel gruppo che mangiava meno di un uovo. Inoltre, dopo l’adeguamento per età e sesso, coloro che hanno mangiato meno uova avevano un rapporto vita-altezza di poco meno di cinque, rispetto a 0,45 nel gruppo che mangiava un uovo quasi ogni giorno.

I questionari nutrizionali hanno anche consentito agli esperti di calcolare l’assunzione regolare di proteine ​​e calorie per determinare se questo è ciò che sta dietro ai risultati. Questa analisi ha mostrato che i benefici delle uova si ottengono esclusivamente dalle loro proteine, poiché un uovo grande contiene circa 6 grammi di proteine.

L’autore principale dello studio, la dott.ssa Miriam Garrido-Miguel, ha affermato che il consumo di uova più di cinque volte a settimana dovrebbe essere raccomandato per le popolazioni sane. Nel suo articolo di giornale, afferma che la connessione tra consumo di uova e composizione corporea è mediata dal consumo di proteine. Insomma se si è sani, mangiare più uova può portare a una composizione corporea più sana, soprattutto a causa del maggiore consumo di proteine.

