5 modi per far sembrare nuovo un vecchio bagno

Loading...

Loading...

Il tuo bagno ha bisogno di una rinfrescata? Cambiare l’arredamento del tuo bagno è un ottimo modo per dare nuova vita a una casa e, anche se potresti essere scoraggiato dall’investimento necessario per ricreare un bagno dei sogni degno di Instagram, simile a una spa, non ce n’è davvero bisogno!

Dal cambio dei rubinetti a una mano di vernice, ci sono molti modi per far sembrare nuovo di zecca un vecchio bagno e condivideremo tutti gli hack professionali di cui hai bisogno.

1. Rinnova i rivestimenti

Al giorno d’oggi è davvero facile aggiornare le piastrelle del bagno senza doverle smantellare! In effetti, puoi dare una rinfrescata ai tuoi rivestimenti in autonomia: tutto ciò di cui hai bisogno è un po’ di vernice per piastrelle o vinile.

Le opzioni in vinile vanno dai fogli alle piastrelle adesive e possono essere utilizzate anche per i pannelli del bagno e il pavimento. Si tratta di una soluzione facile da rimuovere e questo significa che puoi cambiare design quando vuoi!

2. Aggiorna gli accessori

Se hai poco budget a disposizione ma vuoi comunque svecchiare il tuo vecchio bagno, prendi in considerazione l’idea di sostituire gli accessori. Dalle candele al portasapone, gli accessori porteranno un po’ di colore e modernità in una stanza.

A seconda del budget, potresti persino aggiornare i rubinetti oppure il soffione della doccia, visto che richiede un investimento minimo rispetto a un bagno completo ma comunque di grande impatto. E ci sono anche diversi mobili per il bagno a ottimi prezzi, abbinati magari a delle specchiere con illuminazione integrata moderna, in grado di dare un tocco elegante e contemporaneo agli spazi in cui sono inseriti. E non devi necessariamente farti km andando da un negozio ad un altro, puoi anche cercare direttamente online la soluzione più utile per te, per esempio visualizzando il catalogo presente su uno store come Parama, fornito e affidabile, dove si possono trovare tantissimi articoli in grado di dare nuova vita al tuo bagno. Perché un cambiamento anche piccolo, spesso, può fare una grande differenza.

3. Pulisci lo stucco

La stuccatura sporca farà sembrare il bagno più vecchio di quanto non sia. Quando diventa grigio o scolorito, acquista una penna per fughe e ripristina la stuccatura originale in pochissimo tempo!

Se non riesci a trovare un colore che corrisponda alla tonalità della tua stuccatura, opta per uno spazzolino elettrico combinato con una pasta detergente, che ripristinerà la tua stuccatura in pochissimo tempo e lascerà il tuo bagno molto più fresco.

4. Sostituisci gli asciugamani

Un modo per abbellire un bagno con poco è quello di sostituire gli asciugamani, introducendo nuovi colori, trame e motivi.

Pensa anche al modo in cui esponi i tuoi asciugamani: gli asciugamani graziosi meritano di essere sfoggiati e non solo appesi sopra un termosifone o riposti in un armadio. L’introduzione di una scala per asciugamani, scaldasalviette o persino cestini di vimini dove arrotolare gli asciugamani ti offre un modo unico per creare punti di interesse visivi.

5. Dai un tocco verde

Aggiungere una o due piante in vaso al tuo bagno è un modo economico per introdurre un tocco di colore e freschezza.

Se preferisci non avere la responsabilità di curare una pianta vera, ci sono alcune piante artificiali super realistiche disponibili negli store di arredo casa e nei casalinghi, che daranno al tuo bagno un tocco moderno senza un’enorme spesa.

Gioca con l’altezza scegliendo alcune piante più grandi a terra o se hai poco spazio, scegli vasi piccoli o un vaso con steli di eucalipto alla moda.

Loading...