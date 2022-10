Napoli-Ajax Champions: dove puoi vederla in streaming

By Andrea Niceforo

Info diretta streaming Napoli-Ajax –

Il Napoli primo in classifica nel girone, anche solo con un pareggio con l’Ajax potrebbe già chiudere il discorso qualificazione con ben due turni si anticipo. D’altronde tutte le altre squadre italiane impegnate in Champions, vedi Milan e Juve, hanno fatto flop. I partenopei che si stanno ben distinguendo, stanno dando segni di risveglio che lasciano ben sperare per le sorti del calcio patrio.

Napoli-Ajax si gioca oggi 12 ottobre 2022 alle ore 18:45 allo stadio Maradona ex stadio San Paolo è sempre bene non dimenticarlo.

Napoli-Ajax: dove puoi seguirla in streaming

Napoli-Ajax la si può guardare in streaming e diretta tv su Mediaset Infinity, NOW TV, Sky Go, Sky Sport Uno, Sky Calcio 2, Sky Sport 4K.

Napoli-Ajax: probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

AJAX (4-3-3): Pasveer; Rensch, Timber, Bassey, Blind; Berghuis, Alvarez, Taylor; Kudus, Brobbey, Bergwijn. All. Schreuder.

