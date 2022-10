Napoli-Bologna: dove puoi seguirla in diretta streaming

Loading...

Napoli–Bologna è una gara valida per la 10a giornata di Serie A. I partenopei proveranno a consolidare il primato in classifica. Sia in champions che in campionato quest’anno gli azzurri stanno vivendo una stagione assolutamente straordinaria. I felsinei nonostante il cambio dell’allenatore peraltro molto discutibile, Thiago Motta che è subentrato a Mihajlovic, al momento non è riuscito a trovare il bandolo della matassa.

Napoli-Bologna: dove vederla in streaming

Napoli-Bologna viene trasmessa in esclusiva da Dazn. Sul web circolano link per guardare in streaming gratis Napoli-Bologna, ma si tratta di streaming illegale. Pertanto confidando sempre nella vostra correttezza, vi suggeriamo di abbonarvi a piattaforme legali per guardare Napoli-Bologna in diretta tv o in streaming. Per poterla guardare in diretta televisiva Napoli-Bologna è sufficiente scaricare l’app di Dazn sulle tv compatibili. In streaming la si può guardare collegandosi al sito di DAZN tramite PC o notebook, oppure scaricando l’app di DAZN su smartphone o tablet. In alternativa è possibile accedere a Dazn anche tramite console Playstation 4, Playstation 5 e Xbox o col TIMVISION Box.

Napoli-Bologna: probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumi, Cambiaso; Medel, Schouten; Aebischer, Dominguez, Orsolini; Zirkzee.

