Eccezionale mosaico romano del IV secolo scoperto in Siria

Le autorità siriane hanno svelato mercoledì un mosaico di epoca romana del IV secolo d.C., tra “i più eccezionali” e “il più completo del paese”. Il mosaico di 1.600 anni è stato scoperto nella città di Rastan, nella provincia centrale di Homs. Mostra una scena in cui “appaiono chiaramente i dettagli e i nomi dei re greci che hanno partecipato alla guerra di Troia”, ha detto alla stampa Hammam Saad, direttore degli scavi e degli studi archeologici presso la Direzione generale delle Antichità e dei Musei.

“Non esiste un mosaico simile”, ha detto Saad, specificando che l’opera non è “la più antica” in Siria, ma “la più completa ed eccezionale”. “La parte scoperta finora è lunga 20 metri e larga sei”, ha detto, sottolineando che ci sono altre parti che non sono state ancora rivelate. Questo è il nono mosaico scoperto in quel sito.

Terra di civiltà millenarie, dai Cananei agli Omayyadi, passando per Greci, Romani e Bizantini, la Siria è ricca di tesori archeologici. Alcuni siti sono stati distrutti durante la guerra iniziata nel 2011. Nella città di Homs, la chiesa di Oum al-Zinar è stata bruciata, la moschea Khalid Ibn al-Walid è stata danneggiata e a Rastan sono stati rubati mosaici.

