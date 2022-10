Liverpool-Napoli, probabili formazioni e come arrivano le squadre

Loading...

Liverpool–Napoli sarà l’ultimo turno per gli uomini di Klopp e di Spalletti per il girone A. Una partita dal fascino unico e che, anche se la situazione è relativamente tranquilla per entrambe le squadre, promette battaglia visto che gli inglesi vogliono vendicarsi del 4 a 1 subito all’andata.

Sarà possibile vedere Liverpool-Napoli streaming o attraverso la TV tradizionale, a seconda di qualche emittente decide di mostrarla.

Come arriva il Liverpool

Il Liverpool arriva con un vantaggio considerevole sull’Ajax, a +6 e, quindi, salvo harakiri degli inglesi, questa gara servirà solo per sapere chi sarà al primo posto del girone (ammesso che il Liverpool contro l’Ajax non perda altri punti dal Napoli).

Se in Champions la situazione è tranquilla, per quanto riguarda la Premier League, al momento è fuori dalle prime quattro e sta vivendo un momento difficile dal punto di vista sportivo.

È presto per dire se è stato chiuso il ciclo di Klopp ma sicuramente non arriva nelle migliori condizioni possibili. Anche se si sta cominciando a vedere la luce in fondo al tunnel.

Come arriva il Napoli

In tutt’altra condizione arriva il Napoli, visto che è al comando del girone e lotta per lo Scudetto in Italia. Fino a questo momento, sta andando tutto bene per gli azzurri che, guidati da Luciano Spalletti in panchina e da Khvicha Kvaratskhelia in campo, vogliono dare filo da torcere a tutti.

Prima della sfida contro i Rangers, già eliminati, comandano il gruppo A a 12 punti. Primato meritatissimo per il Napoli che ha abbinato un calcio eccellente alla concretezza.

Questa gara potrebbe essere l’occasione per far rifiatare qualche titolare e dare l’ebbrezza alle seconde linee di poter esordire dall’inizio in Champions League.

Le probabili formazioni

Per quanto riguarda le formazioni è molto complesso dire, a partire già da ora, chi scenderà in campo. Tutto sta nelle scelte dei due allenatori se vogliono far rifiatare qualche titolare oppure giocarsela a viso aperta.

In sintesi, dipende da Spalletti se vuole chiudere il girone a punteggio pieno e provare a vincere anche questa e da Klopp se crede ancora in un primo posto difficile da raggiungere e se non vuole fare brutta figura.

In ogni caso, però, per quanto riguarda il Napoli potrebbero giocare Juan Jesus e Ostigard per sostituire i due centrali. In porta dovrebbe esserci Meret, in modo da dargli ulteriore fiducia. A centrocampo chissà che non ci sia spazio anche per Demme che, dopo aver risolto tutti i suoi guai fisici, prova a riprendersi una maglia da titolare.

Scalpita anche Elmas, che potrebbe far rifiatare Kvaratskhelia. In avanti, Spalletti dovrà decidere se dare altri minuti a Osimhen oppure far giocare uno tra Raspadori e Simeone.

Sul fronte Liverpool, invece, Firmino e Salah dovrebbero giocare, così come il portiere Alisson. Alexander-Arnold sulla destra (in difesa) mentre al centro Van Dijk. A centrocampo spazio potrebbe trovarlo anche Henderson. L’ex juventino Arthur non recupera per la gara causa infortunio. In avanti ci sarà, salvo sorprese, anche Darwin Nunez.

