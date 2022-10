Roma-Napoli: dove vederla

Loading...

Roma–Napoli gara dell’11esima giornata di Serie A si gioca oggi 23 ottobre 2022 allo stadio Olimpico a partire dalle 20:45. Finora il campionato degli azzurri è stato un capolavoro: 8 vittorie e 2 pareggi. Spalletti ritrova la Roma che ha allenato per tanti anni. I giallorossi di Mourinho non riescono a dare continuità alla loro stagione. Inoltre dovranno fare a meno di Dybala infortunato.

Roma-Napoli: dove guardarla

Roma-Napoli viene trasmessa in esclusiva da Dazn. Sul web circolano link per guardare in streaming gratis Roma-Napoli, ma non è legale. Pertanto vi suggeriamo di abbonarvi a piattaforme legali per guardare Roma-Napoli in diretta tv o in streaming. Per poterla guardare in diretta televisiva è sufficiente scaricare l’app di Dazn sulle tv compatibili. In streaming la si può guardare collegandosi al sito di DAZN tramite PC o notebook, oppure scaricando l’app di DAZN su smartphone o tablet. In alternativa è possibile accedere a Dazn anche tramite console Playstation 4, Playstation 5 e Xbox o col TIMVISION Box.

Roma-Napoli: probabili formazioni



ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Zaniolo, Pellegrini; Abraham. All. Mourinho.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

