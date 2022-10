Napoli-Sassuolo ore 15: dove puoi seguirla

Loading...

Napoli–Sassuolo si gioca oggi 29 ottobre anno 2022 alle ore 15 allo stafio Maradona ex stadio San Paolo, non si cade certo in fallo a ricordarlo. Alla vigilia del compleanno del più grande calciatore di tutti i tempi, Diego Armando Maradona avrebbe compiuto 62 anni, la compagine di Spalletti vuole ricordarlo in maniera degna con una vittoria. I partenopei vogliono proseguire in questa straordinaria striscia di successi e quindi blindare sempre di più il primato in classifica. D’altro canto il Sassuolo non è una squadra dal ventre molle e quindi gli ospiti proveranno a dare filo da torcere ai padroni di casa.

Napoli-Sassuolo: dove vederla

Napoli-Sassuolo viene trasmessa in diretta esclusiva da Dazn. Per poterla guardare in diretta tv è sufficiente scaricare l’app di Dazn sulle tv compatibili. In diretta streaming la si può guardare collegandosi al sito di DAZN tramite PC o notebook, oppure scaricando l’app di DAZN su smartphone o tablet. In alternativa è possibile accedere a Dazn anche tramite console Playstation 4, Playstation 5 e Xbox o col TIMVISION Box.

Napoli-Sassuolo: probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Thorstvedt; D’Andrea, Pinamonti, Laurienté. All. Dionisi.

