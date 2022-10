Liverpool-Napoli, Champions: dove vedere il match

Loading...

Loading...

Il Napoli veleggia primo in campionato a +6 dal Milan dopo 12 giornate. La squadra di Spalletti sta giocando un calcio spumeggiante davvero bello a vedersi e molto redditizio in termini di risultati. Con i Reeds di Klopp i partenopei oggi martedì 1 novembre 2022 alle ore 21 si giocano il primato in classifica nel girone di appartenenza. Il Liverpool in Champions ha perso solo con Napoli e ha vinto le restanti gare e spera di rifarsi dopo la netta sconfitta all’andata per 4 a 1.

Liverpool-Napoli: dove vederla

Non è prevista alcuna diretta in chiaro di Liverpool-Napoli. La gara viene trasmessa in diretta tv su Sky Sport ed in diretta streaming su Mediaset Infinity, NowTv e SkyGo.

Liverpool-Napoli: probabili formazioni

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Elliott, Thiago Alcantara, Henderson; Salah, Darwin Nunez, Firmino. All. Klopp.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Olivera; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

Loading...