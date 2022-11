Incontro ravvicinato con le mascelle di uno squalo: il sub viene quasi azzannato (Video)

Loading...

Incontro ravvicinato con le mascelle di uno squalo: il sub viene quasi azzannato. Un video sta facendo il giro dei social network. La sua reazione è incredibile.

Un ambientalista, apneista e modella biologa americana, Ocean Ramsey, ha evitato per un pelo di essere azzannata da uno squalo tigre: le scene sono state registrate dalla telecamera. Tutto è avvenuto nel momento in cui Ramsey si stava preparando a tuffarsi nelle profondità oceaniche vicino alla costa di Haleiwa sull’isola di Oahu alle Hawaii. Quando ha visto uno squalo in difficoltà aggrovigliato nella plastica, Ocean ha dovuto reagire. Proprio quando era pronta a saltare in acqua, le è apparso davanti il ​​secondo squalo più pericoloso del mondo, una tigre che ha anche il soprannome di “Regina Nikki”.

Ramsey è indietreggiata rapidamente nella barca mentre il predatore marino cercava di morderle prima la testa e poi le pinne. Ma questa esploratrice marina non si è lasciata paralizzare dalla paura, infatti, ha riso dell’ “incidente”, ha prontamente identificato lo squalo e ha continuato a immergersi per individuare altre due grandi femmine. Ocean Ramsey ha avuto un incontro ravvicinato con uno squalo tigre nel bel mezzo della loro stagione riproduttiva e dei cuccioli. Tutto quanto sopra di solito coincide con piogge e onde più intense, rendendo l’oceano più torbido.

Gli squali tigre non hanno la vista migliore, motivo per cui nuotano più vicini alla superficie, il che aumenta la probabilità che incontrerai questi predatori – ha affermato il ricercatore marino. Quest’anno sono stati registrati quattro attacchi di squali alle Hawaii e il numero di incidenti è stato dimezzato rispetto allo scorso anno. In appendice all’articolo il video dell’incontro ravvicinato con le mascelle dello squalo tigre: https://www.itemfix.com/v?t=n8cey5&jd=1

