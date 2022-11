Atalanta-Napoli ore 18: dove puoi vederla

Loading...

Atalanta–Napoli si gioca oggi 5 novembre 2022 alle ore 18. La gara è valida per la 13a giornata di Serie A. Assenza pesante per la squadra di Spalletti che dovrà fare a meno di Kvaratskhelia a causa di una pubalgia. I partenopei vogliono proseguire in campionato il filotto di risultati utili consecutivi. La squadra di Gasperini, seconda in classifica a 5 punti di distanza dagi azzurri, proverà a ridurre lo scarto.

Atalanta-Napoli: dove vederla in diretta streaming

La gara è trasmessa in diretta streaming esclusiva da Dazn. Per poterla seguire in diretta tv è sufficiente scaricare l’app di Dazn sulle tv compatibili. In diretta streaming la si può seguire collegandosi al sito di DAZN tramite PC o notebook, oppure scaricando l’app di DAZN su smartphone o tablet. In alternativa è possibile accedere a Dazn anche tramite console Playstation 4, Playstation 5 e Xbox o col TIMVISION Box.

Atalanta-Napoli: probabili formazioni

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Hateboer, Scalvini. Koopmeiners, Maehle; Pasalic; Hojlund, Lookman. Allenatore: Gasperini.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Raspadori. Allenatore: Spalletti

