Sorteggio Ottavi Champions 2022-23: dice bene alle italiane

Champions League: sorteggio favorevole per le squadre italiane. I sorteggi si sono tenuti nella giornata di oggi presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon. In effetti l’accoppiamento più favorevole tocca al Napoli che negli ottavi di Champions affronterà i tedeschi dell’Eintracht Francoforte, bene anche l‘Inter che dovrà vedersela con i portoghesi del Porto. Un po’ meno bene il Milan che giocherà col Tottenham di Antonio Conte, ma sarebbe potuto andare decisamente peggio. Le gare d’andata si disputeranno per il 14/15/21/22 febbraio 2023. Quelle di ritorno il 7/8/14/15 marzo 2023, con calcio d’inizio previsto sempre per le ore 21.

Tabellone Ottavi Champions

Lipsia-Manchester City

Bruges-Benfica

Liverpool-Real Madrid

MILAN -Tottenham

-Tottenham Eintracht Francoforte- NAPOLI

Borussia Dortmund-Chelsea

Porto- INTER

Bayern Monaco-PSG

