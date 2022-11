Napoli, auto rubate a Kim e Kvaratskhelia: un mercato infinito

Loading...

Kim e Kvaratskhelia, i due acquisti estivi del Napoli che tanta soddisfazioni stanno dando a mister Spalletti e tifosi, sono stati loro malgrado protagonisti di una disavventura. Stando a quanto riportato da Repubblica, i due hanno subito un furto d’auto. Il 4 novembre scorso è stata rubata la 500 della moglie del difensore, mentre ad inizio mese è sparita la Mini Cooper del georgiano che è stata ritrovata poi qualche giorno fa in provincia di Caserta. Sono in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine per stabilire se c’è relazione tra i due fatti.

Ma qual è l’auto più rubata in Campania? Dal 2014 ad oggi quando già la Campania deteneva il record negativo di auto rubate, si può dire che non è cambiato nulla, anzi permane questo trend negativo. La regione italiana dove la propria auto è più a rischio furto rimane la Campania.

In testa risulta sempre la Fiat Panda. Questi i dati più recenti: La Campania (+7%) vanta ancora il triste primato dei furti: è la regione a maggiore rischio con quasi 27.500 veicoli rubati in un anno (mezzi pesanti compresi). Pensate che in Campania ogni giorno vengono rubati 75 veicoli, un furto su quattro avviene in questa regione. Insomma cifre poco rassicuranti che descrivono una realtà difficile.

Dal 2016 ad oggi, quando già dedicammo degli articoli a questo triste fenomeno, non è dunque cambiato nulla. Ma più che indignazione civica si respira aria di rassegnazione tra gli automobolisti campani, come se si trattase di una qualche fatalità contro cui non è possibile fare nulla. Forse anche per questa mentalità difficilmente potrà mai cambiare qualcosa. Fatto sta che in altre regioni questo fenomeno delle auto rubate è molto meno accentuato. Evidentemente l’educazione alla legalità, un maggiore tasso civico dei cittadini, un mercato del lavoro soddisfacente possono rappresentare dei deterrenti efficaci. Ma in Campania non esiste nulla di tutto ciò.

