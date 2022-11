Napoli-Udinese: dove puoi vederla in streaming

Loading...

Loading...

Prima della lunga sosta per i Mondiali 2022 in Qatar, il Napoli ha la possibilità di chiudere in bellezza questo 2022 consolidando il primato in classifica. Non sarà facile farlo però contro l’Udinese. La gara che si gioca oggi 12 novembre 2022 alle ore 15 allo stadio Maradona ex San Paolo è sempre bene ricordarlo, vale per la 15a giornata di Serie A. I partenopei con un successo agguanterebbero l’undicesima vittoria consecutiva. Complessivamente la suqadra di Spalletti in 14 gare ha ottenuto 12 vittorie e 2 pareggi.

Napoli-Udinese: dove vederla in streaming

La partita Napoli-Udinese è trasmessa in diretta streaming esclusiva da Dazn. Per poterla vedere in diretta tv è sufficiente scaricare l’app di Dazn sulle tv compatibili. In diretta streaming la si può seguire collegandosi al sito di DAZN tramite PC o notebook, oppure scaricando l’app di DAZN su smartphone o tablet. In alternativa è possibile accedere a Dazn anche tramite console Playstation 4, Playstation 5 e Xbox o col TIMVISION Box.

Napoli-Udinese: probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Elmas. Allenatore: Spalletti.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Ebosse; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Pereyra; Beto, Deulofeu. Allenatore: Sottil

Loading...