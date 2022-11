Classifica Serie A aggiornata prima dei Mondiali 2022: Napoli sempre primo

Loading...

Dopo la 15a giornata di Serie A si conferma più che mai il Napoli in testa alla classifica. La squadra di Spalletti ha battuto in scioltezza l’Udinese per 3 a 2, anche se negli ultimi 10 minuti, a causa di un calo di tensione, i friulani sono riusciti momentaneamente a riaprire la gara. In 15 gare i partenopei hanno raccolto 13 vittorie e 2 pareggi contro Lecce e Fiorentina. Gli azzurri hanno 8 punti di vantaggio sul Milan che nell’ultimo turno ha sconfitto, non senza fatica, la Fiorentina per 2 a 1. La Juventus fa un ulteriore balzo in avanti in classifica grazie alla sesta vittoria consecutiva. I bianconeri di Allegri hanno battuto con un netto 3 a 0 la Lazio di Sarri.

Questa la classifica aggiornata di Serie A prima della pausa per i Mondiali in Qatar. Il campionato, che ricomincerà il 4 gennaio 2023, ci propone subito una gara avvincente: Inter-Napoli alle 20:45

Napoli 41

Milan 33

Juventus 31

Lazio 30

Inter 30

Atalanta 27

Roma 27

Udinese 24

Torino 21

Fiorentina 19

Bologna 19

Salernitana 17

Empoli 17

Monza 16

Sassuolo 16

Lecce 15

Spezia 13

Cremonese 7

Sampdoria 6

Hellas Verona 5

