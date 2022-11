Mondiali Qatar 2022: gare in programma e dove vederle in streaming gratis

By Andrea Niceforo

La partita inaugurale dei Mondiali di calcio in Qatar si gioca domenica 20 novembe 2022. Vedrà la squadra organizzatrice di questi Mondiali, il Qatar, al debutto assoluto in questa competizione, contro l’Equador. Lunedì 21 novembre 2022 invece sarà la volta di Inghilterra-Iran, Senegal-Olanda e Usa-Galles. Le 48 partite che compongono la fase a gironi avranno termine il 2 dicembre, dal 3 dicembre partiranno gli ottavi di finale. La finale si giocherà il 18 dicembte 2022. A difendere il titolo mondale sarà la Francia allenata dal tecnico Deschamps, che 4 anni fa battè in finale la sorprendente Croazia per 4 a 2. Il tecnico francese dovrà fare a meno di molti giocatori chiave, uno su tutti Pogba.

Tutte le partite del Mondiale in Qatar saranno trasmesse in diretta esclusiva dalla Rai anche in streaming gratis su Rai Play.

Mondiale Qatar 2022: Calendario partite

Domenica 20 novembre

Qatar-Ecuador (Rai 1, Rai Play) – Ore 17

Lunedì 21 novembre

Inghilterra-Iran (Rai 2, Rai Play) – Ore 14

Senegal-Olanda (Rai 2, Rai Play) – Ore 17

Usa-Galles (Rai 1, Rai Play) – Ore 20

Martedì 22 novembre

Argentina-Arabia Saudita (Rai 2, Rai Play) – Ore 11

Danimarca-Tunisia (Rai 2, Rai Play) – Ore 14

Messico-Polonia (Rai 2, Rai Play) – Ore 17

Francia-Australia (Rai 1, Rai Play) – Ore 20

Mercoledì 23 novembre

Marocco-Croazia (Rai 2, Rai Play) – Ore 11

Germania-Giappone (Rai 2, Rai Play) – Ore 14

Spagna-Costa Rica (Rai 2, Rai Play) – Ore 17

Tunisia-Australia (Rai 2, Rai Play) – Ore 11

Polonia-Arabia Saudita (Rai 2, Rai Play) – Ore 14

Francia-Danimarca (Rai 1, Rai Play) – Ore 17

Argentina-Messico (Rai 1, Rai Play) – Ore 20

Domenica 27 novembre

Giappone-Costa Rica (Rai 2, Rai Play) – Ore 11

Belgio-Marocco (Rai 1, Rai Play) – Ore 14

Croazia-Canada (Rai 1, Rai Play) – Ore 17

Spagna-Germania (Rai 1, Rai Play) – Ore 20

Lunedì 28 novembre

Camerun-Serbia (Rai 2, Rai Play) – Ore 11

Corea del Sud-Ghana (Rai 2, Rai Play) – Ore 14

Brasile-Svizzera (Rai 1, Rai Play) – Ore 17

Portogallo-Uruguay (Rai 1, Rai Play) – Ore 20

Martedì 29 novembre

Ecuador-Senegal (Rai Sport, Rai Play) – Ore 16

Olanda-Qatar (Rai 1, Rai Play) – Ore 16

Iran-Usa (Rai Sport, Rai Play) – Ore 20

Galles-Inghilterra (Rai 1, Rai Play) – Ore 20

Mercoledì 30 novembre

Polonia-Argentina (Rai 1, Rai Play) – Ore 16

Arabia Saudita-Messico (Rai Sport, Rai Play) – Ore 16

Tunisia-Francia (Rai 1, Rai Play) – Ore 20

Australia-Danimarca (Rai Sport, Rai Play) – Ore 20

Giovedì 1° dicembre

Croazia-Belgio (Rai 1, Rai Play) – Ore 16

Canada-Marocco (Rai Sport, Rai Play) – Ore 16

Giappone-Spagna (Rai 1, Rai Play) – Ore 20

Costa Rica-Germania (Rai Sport, Rai Play) – Ore 20

Venerdì 2 dicembre

Corea del Sud-Portogallo (Rai Sport, Rai Play) – Ore 16

Ghana-Uruguay (Rai 1, Rai Play) – Ore 16

Serbia-Svizzera (Rai Sport, Rai Play) – Ore 20

Camerun-Brasile (Rai 1, Rai Play) – Ore 20

Turni ad eliminazione diretta

Sabato 3 dicembre

Ottavo di finale 1: Prima gruppo A vs Seconda gruppo B (Rai 1, Rai Play) – Ore 16

Ottavo di finale 2: Prima gruppo C vs Seconda gruppo D (Rai 1, Rai Play) – Ore 20

Domenica 4 dicembre

Ottavo di finale 3: Prima gruppo D vs Seconda gruppo C (Rai 1, Rai Play) – Ore 16

Ottavo di finale 4: Prima gruppo B vs Seconda gruppo A (Rai 1, Rai Play) – Ore 20

Lunedì 5 dicembre

Ottavo di finale 5: Prima gruppo E vs Seconda gruppo F (Rai 1, Rai Play) – Ore 16

Ottavo di finale 6: Prima gruppo G vs Seconda gruppo H (Rai 1, Rai Play) – Ore 20

Martedì 6 dicembre

Ottavo di finale 7: Prima gruppo F vs Seconda gruppo E (Rai 1, Rai Play) – Ore 16

Ottavo di finale 8: Prima gruppo H vs Seconda gruppo G (Rai 1, Rai Play) – Ore 20

Venerdì 9 dicembre

Quarto di finale 1: Vincitrice ottavo di finale 5 vs Vincitrice ottavo di finale 6 (Rai 1, Rai Play) – Ore 16

Quarto di finale 2: Vincitrice ottavo di finale 1 vs Vincitrice ottavo di finale 2 (Rai 1, Rai Play) – Ore 20

Sabato 10 dicembre

Quarto di finale 3: Vincitrice ottavo di finale 7 vs Vincitrice ottavo di finale 8 (Rai 1, Rai Play) – Ore 16

Quarto di finale 4: Vincitrice ottavo di finale 3 vs Vincitrice ottavo di finale 4 (Rai 1, Rai Play) – Ore 20

Martedì 13 dicembre

Semifinale 1: Vincitrice quarto di vinale 1 vs Vincitrice quarto di finale 2 (Rai 1, Rai Play) – Ore 20

Mercoledì 14 dicembre

Semifinale 2: Vincitrice quarto di finale 3 vs Vincitrice quarto di finale 4 (Rai 1, Rai Play) – Ore 20

Sabato 17 dicembre

Finale per il terzo posto (Rai 1, Rai Play) – Ore 16

Domenica 18 dicembre 2022

Finale Mondiali calcio 2022 (Rai 1, Rai Play) – Ore 16

Buona visione a tutti! E che vinca il migliore come si usa dire in queste occasioni! (speriamo).

