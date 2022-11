Qatar-Ecuador Mondiali 2022: dove vederla in streaming gratis

Loading...

Si inaugurano oggi 20 novembre 2022 i mondali in Qatar. Qatar-Ecuador è la partita inaugurale della massima competizione calcistica sul pianeta. Le due compagini si affronteranno a partire dalle 17 ore italiane e la gara verrà trasmessa in diretta tv sui canali Rai e in streaming gratis sempre sulla Rai.

La nazionale qatariota che punta a ben figurare, è guidata dal tecnico Felix Sanchez Bas. Tutti i 23 convocati provengono dalla Al-Sadd. L’Ecuador è invece allenata da Gustavo Alfaro che è riuscito a dare una impronta di gioco ben definita alla squadra ecuadoregna.

Qatar-Ecuador: dove vederla in diretta streaming gratis

La Rai che ha acquistato in esclusiva i diritti per mandare in onda tutte le gare del mondiale 2022, trasmette Qatar-Ecuador in diretta tv gratis su Rai1 e su Rai4k sul Digitale Terrestre. Attraverso Rai Play è possibile guardarla anche in streaming gratis.

Qatar-Ecuador: probabaili formazioni

QATAR (4-4-2): Al Sheeb; Pedro Miguel, Khoukhi, Salman, Khidir; Hatim, Boudiaf, Waad, Madibo; Ali, Al-Haydos. All. Sanchez.

ECUADOR (4-3-3): Dominguez; Castillo, Torres, Arreaga, Palacios; Franco, Mendez, Cifuentes, Mena, Estrada, Ibarra. All. Alfaro

