Mondiali Qatar: calendario partite oggi 21 novembre

Qatar-Ecuador è stata la prima partita di questi mondiali. Gli ecuadoregni hanno prevalso con faciltà sulla squadra qatariota che non ha ben figurato. Questo il calendario delle gare di oggi 21 novembre 2022.

Mondiali Qatar: il programma di oggi 21 novembre 2022

Alle ore 14 italiane si parte con Inghilterra-Iran, gara valida per il gruppo B. Alle 17 si gioca Olanda-Senegal. L’ultima partita valida per il Girone B si gioca alle 20 e vedrà opporsi Stati Uniti e Galles. Questo in sintesi il programma di oggi 21 novembre 2022:

Ore 14: Inghilterra-Iran (gruppo B)

Ore 17: Senegal-Olanda (gruppo A)

Ore 20: Stati Uniti-Galles (gruppo B)

Le partite di questo Mondiale vengono trasmesse in esclusiva dalla Rai che ne ha aquistato i diritti. Possono vedersi sia in diretta televisiva che in streaming gratis grazie a Rai Play.

