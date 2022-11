Mondiali Qatar 2022: le partite di oggi 24 novembre

Loading...

I Mondiali in Qatar stanno entrando nel vivo. Certo siamo ancora nella fasea girone, ma le sorprese non mancano. Basti pensare agli scivoloni inopinati dell’Argentina contro l’Arabia Saudita, e della Germania contro il Giappone. Mentre per la Spagna che ha rifilato ben 7 gol al Costa Rica è stato tutto troppo facile. Di seguito le gare in programma oggi 24 novembre 2022.

Mondiali Qatar 2022: le partite in calendario oggi 24 novembre

Alle ore 11 si gioca Svizzera-Camerun gara che vale per il Gruppo G. Alle ore 14 è la volta di Uruguay-Corea del Sud partita valida per il Gruppo H. Alle 17 si gioca Portogallo-Ghana gara che vale sempre per il Girone H. Alle 20 contro la Serbia farà il suo esordio invece sua maestà il Brasile. Il match è valido per il Gruppo G.

Ricordiamo che le partite di questo Mondiale vengono trasmesse in esclusiva dalla Rai che ne ha acquistato i diritti. Possono vedersi sia in diretta televisiva che in streaming gratis grazie a Rai Play.

