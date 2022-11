Mondiali Qatar, partite oggi 26 novembre: Argentina-Messico è già spareggio

Loading...

Loading...

Tempo di Mondiali questo mese di novembre. Ormai ci siamo abituati a vedere queste partite mondiali in un mese così inedito. In questo articolo andiamo a vedere quali partite si giocano oggi 26 novembre 2022.

Qatar: Partite Mondiali oggi 26 novembre 2022

Alle 11 si gioca Tunisia-Australia partita valevole per il gruppo D, alle 14 è la volta della Polonia che incontra l’Arabia Saudita (Gruppo C) alle 15 si gioca Francia-Danimarca. I francesi hanno fatto un ottimo debutto contro l’Australia. La partita che oggi magnetizza gli appassionati di questo sport è Argentina-Messico che si affrontano a partire dalle ore 20. Gli argentini che sono partiti col piede sbagliato perdendo inopinatamente all’esordio contro l’Arabia Saudita, sono chiamati a un riscatto immediato. Contro il Messico e non sarà facile, è quindi obbligatorio vincere. La partita è valida per le squadre raggruppate nel girone C.

Loading...