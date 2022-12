Mondiali Qatar, al via gli ottavi: le partite di oggi 3 dicembre 2022

By Andrea Niceforo

Terminata la fase a gironi oggi 3 dicembre 2022 hanno inizio gli ottavi di questi Mondiali in Qatar. Si passa quindi alla fase ad eliminazione diretta. Non valgono più strategie, tattiche, ci si gioca il tutto per tutto a viso aperto. Nel corso di questa fase a gironi abbiamo assistito ad alcune eliminazioni eccellenti, basti pensare a Germania, Uruguay e Belgio.

Mondiali Qatar: il quadro degli ottavi

Gli ottavi di finale sono in calendario fino al 6 dicembre. Oggi alle ore 16 si affrontano Olanda-Stati Uniti, alle 20 invece è la volta di Argentina-Australia.

Di seguito il quadro completo degli ottavi di finale di questi Mondiali in Qatar.

Olanda-Usa

Argentina-Australia

Francia-Polonia

Inghilterra-Senegal

Giappone-Croazia

Brasile-Corea del Sud

Marocco-Spagna

Portogallo-Svizzera

Le partite saranno trasmesse in diretta tv in esclusiva dalla Rai che ne ha acquistato i diritti e anche in streaming gratis tramite Rai Play. Buona visione a tutti gli amanti del calcio!

