Mondiali Qatar 2022: chi scende in campo oggi 5 dicembre

I Mondiali in Qatar con gli ottavi di finale sono entrati nel vivo di questa competizione. L’Argentina e la Francia che risultano tra le squadre accreditate per la vittoria finale, hanno già staccato il pass per i quarti. Anche l’Inghilterra con la vittoria sul Senegal è passata ai quarti. La squadra inglese si candida quale possibile outsider. Andiamo a vedere quali sono le partite in programma per oggi 5 dicembe 2022.

Mondiali Qatar: le partite di oggi 5 dicembre 2022

Oggi sono in programma le seguenti partite: alle ore 16 si gioca Giappone-Croazia, alle 20 è la volta invece di Brasile-Croazia. Il sorprendente Giappone con la vittoria sulla Spagna ha ottenuto la qualificazione ai danni della Germania. I verdeoro in assoluto sono invece i favoriti per la vittoria finale. Neymar ancora fuori, si spera che possa recuperare almeno per la finale, sempre se ovviamente il Brasile non disattenderà i pronostici che lo vedono nettamente favorito rispetto alle altre squadre.

