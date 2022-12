Come Spiare Il Viber Di Un Altro Telefono

Loading...

Alcune informazioni essenziali su Viber

Si può passare ore a cercare. Ma la verità è che anche nello sconfinato Internet non esistono tanti metodi per farlo. Tuttavia, qualcuno c’è. E abbiamo messo per iscritto il metodo più infallibile, oltre ad altri modi ok, per chi ha l’occasione.

Viber è un’app di messaggistica nata a inizio 2015. Simile a Skype nel modo di porsi al pubblico, ha velocemente conquistato milioni di utenti. Negli anni, ha poi integrato un design per i messaggi che ricorda WhatsApp, allargando la platea di clienti anche ai giovani. Oggi molti la conoscono come alternativa per chiamate VOIP a basso costo, ma ci sono alcuni dettagli che la rendono unica:

Dopo i tentativi riusciti di hackeraggio durante il 2013, ora includono una sicurezza elevata che rende spiare Viber difficile.

Ha creato una versione desktop che interagisce con l’app mobile ben prima di altri concorrenti.

I gruppi creati con quest’app possono arrivare a gestire 200 persone!

L’app include tantissimi stickers e giochi di proprietà esclusiva del gruppo Rakuten, la società che la possiede.

Permette di fare chiamate gratuite verso altri utenti Viber.

Si può usare gratuitamente per messaggiare con i contatti che ci scrivono.

Spiare Viber senza installare nulla e app intelligenti

1. Distrarre il proprietario e prendere il cellulare

Un modo abbastanza ingegnoso di leggere messaggi Viber altrui è intrufolarsi dalla porta principale. Ovvero, entrare in possesso del cellulare che si vuole spiare. Però, bisogna sapere la password, PIN o schema di accesso. Sempre che Viber non sia protetta da impronta digitale!

2. Usare app apposite come mSpy

Esistono alcune app che permettono di controllare app di messaggistica. Ma nessuna offre un livello di assoluto controllo come mSpy. Con questa semplice soluzione, è possibile monitorare tutti i messaggi, le videochiamate e persino i messaggi cancellati!

Infine, mSpy permette di spiare messenger senza installare app, tenere sotto controllo spostamenti, navigazione internet e molto altro. Al momento, mSpy è il metodo migliore per spiare Viber.

3. Entrare dentro l’app per collegarsi a un PC, portatile, Chromebook o MacBook

Come accennato sopra, Viber permette di scaricare un app desktop che può essere installata su portatili e fissi Windows, Mac e Linux. Pertanto, basta fare il download di questa applicazione e poi collegarsi tramite all’account da spiare tramite scansione di un codice QR.

Sebbene la presentazione di questo metodo sembra allettante, molte cose possono andare storte. Inoltre, basta che il proprietario controlli i dispositivi connessi per accorgersi di essere spiato.

Alcuni pericoli che si annidano in Viber

Fino ad ora, abbiamo presupposto la necessità di leggere messaggi Viber altrui. Ma è bene soffermarci su alcuni motivi legati alla privacy.

Da quando Viber fu acquisito dalla società giapponese Rakuten, i dati tuoi e dei tuoi contatti vengono gestiti da quest’ultima. Tuttavia, indagini indipendenti di vari appassionati online mettono in dubbio la loro capacità di discrezione.

A quanto pare, tutti i dati e file che passano su Viber, nonché tutti i dati relativi ai contatti, vengono dirottati verso server di società di dubbia natura e conservati per chissà quali scopi.

Diventa quindi importante poter controllare l’uso di Viber da parte di persone giovanissime o ingenue per evitare che:

condividano file o foto personali che contengono dati sensibili come documenti di identità o attestati

registrino numeri, nominativi e informativi relative a contatti personali che non hanno dato il consenso al trattamento dei loro dati

usino Viber in modo non appropriato

In sintesi: come spiare il Viber di un altro telefono?

Viber usa la crittografia end-to-end, un metodo per cifrare ogni comunicazione tra utenti. Quindi, rende molto difficile, se non addirittura impossibile, hackerare un dispositivo che fa uso dell’app mobile o desktop. Però, questo non ci impedisce di tentare una delle opzioni che abbiamo visto. Qual è la migliore? Certamente mSpy.

