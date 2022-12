Mondiali Qatar, al via i quarti: dove vedere in streaming gratis le partite di oggi

Loading...

Dopo due giorni di pausa oggi si torna in campo. Oggi si disputano i quarti di finale di questi Mondiali in Qatar. A parire dalle ore 16 si gioca Brasile-Croazia. I brasiliani negli ottavi hanno dato spettacolo contro la Corea del Sud sconfitta con un perentorio 4 a 1. Alle 20 è il turno dell’Argentina di Messi che affronterà l’Olanda. Gli argentini agli ottavi hanno battuto in scioltezza l’Australia, gli olandesi hanno prevalso senza patemi sugli Stati Uniti.

Mondiali Qatar, le partite di oggi

16:00 – Croazia-Brasile: Rai 1, RaiPlay

20:00 – Olanda-Argentina: Rai 1, RaiPlay

Sia Brasile-Croazia che Argentina-Olanda vengono trasmesse in esclusiva dalla Rai che ne ha aquistato i diritti. Possono vedersi sia in diretta televisiva che in streaming gratis grazie a Rai Play con cui potremo vederle sui nostri supporti quali tablet notebook e smartphone e anche fissi, come Smart Tv e computer.

