Mondilai Qatar, quarti di finale: le partite di oggi da vedere in streaming gratis

Loading...

Loading...

Man mano che si procede nella competizione mondiale le partite si fanno sempre più avvincenti. Nella giornata di ieri il Brasile è stato clamorosamente eliminato ai rigori dalla Croazia dopo aver carezzato la possibilità di accedere in semifinale grazie alla rete di Neymar nei tempi supplementari. Anche l’Argentina contro l’Olanda finisce ai rigori dopo che gli orange sono stati capaci di rimontare il passivo di due gol. Dagli undici metri però gli argentini non sbagliano e garzie al rigore decisivo di Lautaro Martinez si qualificano alle semifinali.

Mondiali Qatar: le partite di oggi 10 dicembre 2022

Alle ore 16 si gioca Marocco-Portogallo. I primi sono riusciti ad eliminare la Spagna sempre ai rigori. La squadra di Luis Enrique rientrava nel novero delle favorite in queste Mondiali. Il Portogallo ha dimostrato di poter fare a meno anche di Cristiano Ronaldo che malinconicamente con i suoi 37 anni si sta avviando sul viale del tramonto. Alle ore 20 si gioca invece Inghilterra-Francia, partita di indubbio fascino sportivo. Gli inglesi sono l’outsider del torneo, i francesi sono dati come i maggior accreditati per vincerla facendo il bis dopo la vittoria ai mondiali in Russia del 2018.

Queste gare possono vedersi sia in diretta televisiva che in streaming gratis grazie a Rai Play con cui potremo vederle sui nostri supporti quali tablet notebook e smartphone e anche fissi, come Smart Tv e computer.

Loading...