Argentina-Croazia ore 20 Mondiali Qatar: dove puoi vederla in streaming gratis

Argentina-Croazia è la prima semifinale di questi mondiali targati in Qatar. Inutile pensare adesso ad una semifinale Argentina-Brasile che avrebbe fatto gongolare tutti gli amanti del calcio, purtroppo i brasiliani non hanno messo quella cattiveria agonistica che non può mancare quando devi raggiungere traguardi di prestigio. Va dato merito alla Croazia e al suo allenatore che ha forgiato una squadra coriacea, solida, che sa difendersi bene e trova il gol pur non avendo attaccanti di particolare vaglia. L’Argentina è arrivata a questa semifinale iniziando male con la sconfitta contro l’Arabia Saudita all’esordio, ma poi è andata in crescendo. Ai quarti la squadra guidata da Scaloni ha avuto ragione dell’Olanda solo ai rigori. Nei tempi supplementari la partita si era chiusa sul 2 a 2. Argentina-Croazia si gioca oggi 13 dicembre 2022 alle ore 20.

Argentina-Croazia: dove puoi vederla in diretta streaming gratis

Argentina-Croazia può vedersi sia in diretta televisiva che in streaming gratis grazie a Rai Play con cui potremo guardarle sui nostri supporti quali tablet notebook e smartphone e anche fissi, come Smart Tv e computer.

Argentina-Croazia: probabili formazioni

ARGENTINA (4-3-1-2): E.Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, E.Fernandez, Mac Allister; Messi; Di Maria, Alvarez. CT: Scaloni. A disposizione: Armani, Rulli, Lisandro Martinez, Pezzella, Foyth, Paredes, Guido Rodriguez, Palacios, Almada, Gomez, Correa, Dybala, Lautaro Martinez.

CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Kovacic, Brozovic, Modric; Pasalic, Kramaric, Perisic. CT: Dalic. A disposizione: Grbic, Ivusic, Sutalo, Vida, Erlic, Barisic, Stanisic, Jakic, Sucic, Majer, Vlasic, Orsic, Livaja, Petkovic, Budimir.

