Francia-Marocco, Mondiali Qatar: dove puoi vederla in diretta streaming gratis

Francia-Marocco, dopo Argentina-Croazia, è l’altra semifinale di questi Mondiali in Qatar. Francia-Marocco si gioca oggi giovedì 14 dicembre alle ore 20. I francesi campioni del mondo sognano di bissare il successo di 4 anni fa. Ove riuscissero nell’impresa entrerebbero nel ristretto novero di Italia (1934-1938) e Brasile (1958-1962). D’altro canto il Marocco ha dimostrato di non essere una nazionale dal ventre molle su cui passeggiare sopra. Ed anzi i marocchini sono la prima nazionale africana semifinalista in una rassegna iridata e dunque daranno filo da torcere ai francesi.

Francia-Marocco: dove vederla in streaming

Francia-Marocco può seguirsi sia in diretta televisiva anche in 4K sul canale 101 del digitale terrestre che in streaming gratis grazie a Rai Play con cui potremo guardarle sui nostri supporti quali tablet notebook e smartphone e anche fissi, come Smart Tv e computer.

Francia-Marocco: probabili formazioni

Francia (4-2-3-1): Lloris; Koundè, Varane, Upamecano, Theo Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembelè, Griezmann, Mbappè; Giroud.

Marocco (4-3-3): Bounou; Hakimi, El Yamiq, Saiss, Mazraoui; Ounahi, S. Amrabat, Amallah; Ziyech, En-Nesyri, Boufal.

