Napoli-Villareal: dove puoi vederla in streaming gratis

Loading...

Loading...

In attesa che il campionato riprenda, si ricomincia il 4 gennaio prossimo col big match Inter-Napoli, gli azzurri proseguono in questa serie di amichevoli. Napoli-Villareal si gioca domenica 17 dicembre 2022 allo stadio Armando Maradona ex stadio San Paolo lo ricordiamo. Insomma manca ancora poco al ritorno della Serie A e quindi è importante farsi trovare pronti. Il Napoli di Spalletti da gennaio in poi non dovrà dilapidare il cospicuo vantaggio che ha sulle dirette inseguitrici.

Napoli-Villareal: dove vederla in streaming

La partita viene trasmessa in esclusiva in diretta televisiva e streaming sui canali Dazn che detiene i diritti della Serie A Tim. Gli abbonati potranno guardarla gratuitamente. Su SKY sarà possibile guardarla al prezzo di 9,99euro in pay per view canale 251. Sconsigliamo fortemente come sempre gli streaming illegali.

Loading...