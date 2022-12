Argentina-Francia oggi ore 16: dove puoi guardarla in streaming gratis

Loading...

Signori ci siamo. Alle ore 16 di oggi domenica 18 dicembre 2022 si disputa Argentina-Francia, la finale di questi Mondiali in Qatar, che volgono al termine. Assistiamo a questo evento sportivo in diretta che promette di diventare storico, qualcosa da narrare ai posteri. Noi potremo dire: quel giorno c’ero! Ebbene sì sta per calare il sipario su questi Mondiali in Qatar segnati da molte polemiche. Quattro anni fa nei Mondiali in Russia 2018 Francia e Argentina, in una sorta di finale anticipata, si affrontarono agli ottavi: in quell’occasione al termine di una partita spettacolare la fortuna arrise ai francesi che si imposero per 4 a 3. Oggi Messi e compagni hanno la possibilità di conquistare la Coppa del Mondo che manca nella bacheca argentina dal 1986 quando a guidare l’Albiceleste c’era un certo Diego Armando Maradona. La Francia vuole centrare il secondo successo di fila dopo quello di Russia 2018. Ad appena 23 anni Mbappé potrebbe fregiarsi del titolo di una seconda Coppa del Mondo.

Argentina-Francia: dopo puoi seguirla in diretta streaming gratis

Argentina-Francia che si gioca alle ore 16 allo Stadio Lusail di Doha. La gara può seguirsi sia in diretta televisiva che in streaming gratis grazie a Rai Play con cui potremo guardarle sui nostri supporti quali tablet notebook e smartphone e anche fissi, come Smart Tv e computer.

Argentina-Francia: probabili formazioni

ARGENTINA (3-5-2): E. Martinez; Li. Martinez, Otamendi, Romero; Acuna, Mac Allister, E. Fernandez, De Paul, Molina; Messi, Alvarez. Ct: Scaloni.

A disposizione: Armani, Rulli, Foyth, Paredes, Pezzella, Tagliafico, Montiel, Palacios, Correa, Almada, Gomez, Rodriguez, Dybala, Lautaro Martinez. Indisponibili: -. Squalificati: -.

FRANCIA (4-2-3-1): Lloris; Koundé, Varane, Upamecano, T. Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembelé, Griezmann, Mbappé; Giroud. Ct: Deschamps.

A disposizione: Mandanda, Areola, Pavard, Disasi, Guendouzi, Kolo Muani, Fofana, Veretout, Saliba, Coman, Konaté, Camavinga, Thuram. Indisponibili: Benzema, L. Hernandez. Squalificati: -.

