Allerta in rete, Polizia Postale: “Sms ed e-mail truffa pacco in arrivo”

Lo “Sportello dei Diritti”: seguite i consigli della Polizia Postale L’ultima allerta in ordine di tempo contro le truffe segnalata dalla Polizia Postale sulla sua pagina Facebook “Commissariato di PS Online – Italia” con un post riguarda i falsi “Sms ed e-mail truffa pacco in arrivo”.

La Polizia Postale e delle Comunicazioni fa sapere che è in atto una nuova campagna di smishing realizzata tramite l’invio di un SMS ed e-mail, apparentemente inoltrato da società di spedizioni che avvisa l’utente dell’imminente arrivo di un pacco e l’invito a verificare lo stato della spedizione. Nel messaggio è contenuto un link che reindirizza l’utente su un sito clone su cui gli viene chiesto di inserire dati personali e bancari per sbloccare una consegna. Attraverso questa operazione, i dati inseriti verranno carpiti dal truffatore e utilizzati fraudolentemente.

Si tratta di un’efficace allerta che per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” può evitarci molti grattacapi. Nel caso siate comunque incappati in una frode di questo tipo potrete rivolgervi agli esperti della nostra associazione tramite i nostri contatti email info@sportellodeidiritti.org o segnalazioni@sportellodeidiritti.org per valutare immediatamente tutte le soluzioni del caso per evitare pregiudizi.

