Inter-Napoli ore 20:45: dove puoi vederla in streaming

Dopo una pausa lunga due mesi causa Mondiali, finalmente oggi 4 gennaio 2023 torna il campionato. La Serie A riprende con Inter–Napoli, big match di questa 16a giornata. La squadra di Spalletti forte dei suoi 41 punti guarda tutti dall’alto. I nerazzurri di Inzaghi invece sono quinti con 30 punti. I partenopei sono quindi in una posizione di vantaggio, ma certo non possono permettersi di deconcentrarsi perché il campionato è ancora lungo e tutto può ancora succedere. In genere e questa è storia, le squadre di Spalletti partono molto bene all’inizio, per poi accusare flessioni nel corso della stagione.

Inter-Napoli: dove vederla in streaming

Inter-Napoli è trasmessa in diretta tv e in streaming in via esclusiva da Dazn. Si gioca alle 20:45.

Inter-Napoli: probabili formazioni

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lukaku, Dzeko. Allenatore: Simone Inzaghi.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Ndombelé; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti.

