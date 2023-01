Gianluca Vialli non ce l’ha fatta: aveva 58 anni

Loading...

Loading...

Gianluca Vialli non è più. Il compagno di viaggio indesiderato purtroppo non si è stancato. Non è questa la conclusione che avremmo sperato. Da cinque anni lottava contro un tumore al pancreas. Nato a Cremona il 9 luglio del 1964, aveva 58 anni. Dopo Mihajlovic e Pelé un altro lutto funesta il mondo del calcio. Il 14 dicembre scorso l’ex attaccante della Nazionale si era dimesso da ruolo di capo delegazione degli azzurri con questo messaggio: “Al termine di una lunga e difficoltosa ‘trattativa’ con il mio meraviglioso team di oncologi ho deciso di sospendere, spero in modo temporaneo, i miei impegni professionali presenti e futuri. L’obiettivo è quello di utilizzare tutte le energie psico-fisiche per aiutare il mio corpo a superare questa fase della malattia, in modo da essere in grado al più presto di affrontare nuove avventure e condividerle con tutti voi. Un abbraccio”.

Vialli ha giocato nella Cremonese, nella Samp. dove con Mancini formò una coppia formidabile che valse loro la definizione di gemelli del gol, nella Juve con cui nel maggio del 1996 vinse la Champions League, allora Coppa dei Campioni. Negli ultimi anni di carriera si trasferì al Chelsea di cui divenne anche allenatore. Grande calciatore in campo, grande uomo fuori dal campo. Che la terra ti sia lieve ovunque tu sia.

Loading...