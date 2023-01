Samp.-Napoli ore 18: dove puoi vederla in streaming

Loading...

Sampdoria Napoli si gioca oggi 8 gennaio 2023 alle ore 18. I partenopei dopo la sconfitta con l’Inter vogliono ristabilire le distanze dalle dirette inseguitrici. I liguri invece contro il Sassuolo hanno ottenuto la seconda vittoria stagionale che dà nuova linfa alle speranze di salvezza.

Sampdoria-Napoli: dove vederla in diretta streaming

Sampdoria-Napoli viene trasmessa in esclusiva in diretta televisiva e streaming sui canali Dazn che detiene i diritti della Serie A Tim. Gli abbonati potranno guardarla gratuitamente. Per poterla seguire in diretta tv è sufficiente scaricare l’app di Dazn sulle tv compatibili. In diretta streaming la si può seguire collegandosi al sito di DAZN tramite PC o notebook, oppure scaricando l’app di DAZN su smartphone o tablet. In alternativa è possibile accedere a Dazn anche tramite console Playstation 4, Playstation 5 e Xbox o col TIMVISION Box.

