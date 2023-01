Napoli-Juve: dove puoi vederla in streaming e probabili formazioni

Loading...

Loading...

Napoli–Juve: è questa la gara di cartello della 18a giornata di Serie A che si gioca oggi venerdì 13 gennaio 2023 alle ore 20:45. La sfida mantiene inalterato il suo fascino e quest’anno la posta in gioco è davvero alta. Gli azzurri di Spalletti vincendo potrebbe allungare a più 10 dai bianconeri mettendo una serie ipoteca per la vittoria finale. Discorso opposto se la squadra di Allegri dovesse riuscire nell’impresa di strappare una vittoria al Maradona ex stadio San Paolo è sempre bene ricordarlo. I partenopei dopo la sconfitta con l’Inter alla ripresa del campionato, nel turno successivo contro la Sampdoria hanno riassaporato la vittoria. I bianconeri invece sono reduci da 8 vittorie consecutive frutto soprattutto di una difesa blindata.

Napoli-Juve: dove puoi seguirla in diretta streaming

Npaoli-Juve viene trasmessa in esclusiva in diretta televisiva e streaming sui canali Dazn che detiene i diritti della Serie A Tim. Gli abbonati potranno guardarla gratuitamente. Per poterla seguire in diretta tv è sufficiente scaricare l’app di Dazn sulle tv compatibili. In diretta streaming la si può seguire collegandosi al sito di DAZN tramite PC o notebook, oppure scaricando l’app di DAZN su smartphone o tablet. In alternativa è possibile accedere a Dazn anche tramite console Playstation 4, Playstation 5 e Xbox o col TIMVISION Box.

Napoli-Juve: probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti.

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Milik. Allenatore: Allegri.

Loading...