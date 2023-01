Cos’è il catasto e come funziona

Il catasto è un sistema che registra informazioni sempre aggiornate in tempo reale sulle proprietà, evidenziando il valore e l’uso di terreni o immobili in una particolare regione. In genere include una mappa dettagliata dell’area, nonché un registro dei titoli di proprietà e altre informazioni importanti, che possono essere indispensabili in determinate occasioni, ad esempio per la riscossione di tasse sulla proprietà o per la risoluzione di controversie legali.

Quando richiedere una consultazione catastale

Tutte queste pratiche possono essere svolte comodamente da casa grazie al catasto online , non serve recarsi in nessun ufficio, basta iscriversi ad un sito competente in materia e si potranno ottenere i documenti in velocità. Nel caso di urgenze o problematiche da risolvere nel breve periodo, un servizio online può essere davvero prezioso, potremo svolgere tutte le pratiche burocratiche velocemente senza perdere tempo.

I motivi per cui le persone o le organizzazioni si ritrovano a chiedere una consultazione catastale possono essere diversi, vediamo quelli principali.

Acquisto o vendita di un immobile: quando si acquista un immobile, è importante confermare la proprietà e lo stato del titolo del terreno per garantire che la transazione sia legale e che non vi siano controversie sulla proprietà.

Ottenere un mutuo: la maggior parte degli istituti di credito richiede una consulenza catastale prima di approvare una domanda di mutuo per confermare la proprietà e il valore della proprietà utilizzata come garanzia.

Apportare miglioramenti a una proprietà: se hai intenzione di apportare miglioramenti significativi a una proprietà, come la costruzione di un ampliamento o l’aggiunta di una piscina, potrebbe essere necessario consultare il catasto per assicurarti che i tuoi piani siano conformi alle normative urbanistiche locali e per determinare se è necessario ottenere eventuali permessi.

Risoluzione di una controversia sulla proprietà: se c’è una controversia sulla proprietà o sull’uso di una determinata proprietà, può essere necessaria una consultazione catastale per determinare i diritti e le responsabilità delle parti coinvolte.

Determinazione del valore di un immobile: una consultazione catastale può fornire preziose informazioni sul valore di un immobile, comprese le dimensioni, l’ubicazione e gli eventuali miglioramenti apportati. Queste informazioni possono essere utili a fini fiscali o per prendere decisioni finanziarie relative alla proprietà.

Le pratiche catastali più richieste

Quando si richiede una consultazione catastale si possono ottenere documenti che contengono diverse informazioni. Tra le pratiche più richieste c’è la visura catastale, che serve generalmente nel momento in cui una proprietà viene suddivisa per la prima volta, quando una proprietà viene trasferita da un proprietario a un altro o quando c’è una controversia sui confini di una proprietà. In questo documento si possono trovare informazioni tecniche che fanno riferimento ad un determinato periodo di tempo, risalendo così allo storico dell’immobile o del terreno in questione, ma anche alle informazioni dei proprietari e alle varie modifiche che possono esserci state.

La planimetria catastale invece è una mappa dettagliata di una particolare area che mostra i confini e le dimensioni delle singole proprietà. Per essere ancora più precisi, possiamo dire che si tratta del disegno in scala di un’unità immobiliare registrata in Catasto. Sono incluse le informazioni su ciascuna proprietà, tra cui l’ubicazione, le dimensioni e la forma del terreno, nonché la segnalazione di eventuali edifici che si trovano sulla proprietà.

La mappa catastale invece è un’altra pratica, ovvero una mappa rappresentata graficamente di una particolare area che mostra i confini e le dimensioni delle singole proprietà. Le mappe catastali possono essere richieste da individui e organizzazioni per ricercare la proprietà e il valore delle proprietà per vari scopi, come l’acquisto o la vendita di terreni, l’ottenimento di prestiti o la realizzazione di investimenti.